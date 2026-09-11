“No lo diseñé, no lo elaboré”: exfiscal Vinko Fodich admitió su participación en caso de secuestro y extorsión

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El exfiscal Vinko Fodich admitió que tomó parte en el caso del secuestro y extorsión que afectó a un ciudadano chino, pero aseguró que su papel fue marginal y que solamente se limitó a “seguir una parte del timo“.

Así lo aseveró el expersecutor durante la declaración que prestó ante el fiscal Pablo Sabaj, ocasión en la que recalcó que “fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré“.

“A mí se me pedía corroborar la escena que se estaba desarrollando, pero no participé ni en el diseño ni en el desarrollo“, planteó.

De acuerdo con lo manifestado por Fodich, por su participación en el caso recibió un monto de 3,5 millones de pesos.

Vinko Fodich reveló su papel en el caso de secuestro y extorsión

En su declaración, a la que accedió La Tercera, el exfiscal aseguró que “de todas las personas que están detenidas, conozco a Ángelo Stevens, porque es cliente de la oficina. Lo hemos representado en muchas causas por delitos económicos de poca monta, temas bancarios y vehículos en prenda”, dijo.

Respecto del hecho investigado, contó que “hace unos dos meses atrás, junio o julio, sabía que Ángelo estaba trabajando con un ciudadano chino de apellido Fu, lo ayudaba con problemas bancarios. Es así que Ángelo me comentó que querían engañar al chino de apellido Fu y que tenía conocidos de la Policía de Investigaciones de Chile, que la idea era citarlo y que en esa circunstancia me avisarían para ir donde él y ser parte de este engaño“.

Reconoció que días antes de que se concretara el secuestro del ciudadano chino, sus cómplices lo invitaron a conocer el lugar que sería utilizado como un falso cuartel de la PDI, ubicado en un edificio situado en José Miguel Carrera 359.

El día de los hechos lo llamaron para confirmarle que el plan estaba en marcha y que debía comunicarse con la hermana de la víctima, quien sería la encargada de entregar parte del dinero que se exigió para liberar al ciudadano chino.

“Como el plan era simular un cuartel policial, además de decirme que implementarían la sala de reuniones como oficina policial, me dijeron que iba a estar un vehículo policial afuera, para hacer más creíble la escena planeada. Así que, antes de llegar al lugar, vi un carro policial estacionado afuera del falso cuartel con las balizas azules encendidas. Siguiendo con el plan, se lo señalé a la china para que se diera cuenta que en el lugar había presencia de la PDI“, manifestó Vinko Fodich.

Añadió que “cuando entramos al edificio, nos recibió un sujeto vestido formal, por lo que ya he tomado conocimiento, era el sujeto de nombre Moraga Parisi, y nos dirigimos al piso -1. En la sala ya estaban José y el chino Fu con esposas. Les dije que ese no era el trato, así que se las sacaron. También estaba el sujeto que se haría pasar por FBI, pero mucho no interactuó”, recordó.

Reveló que “la idea era simular que existía una orden de detención contra el chino Fu y que lo iban a trasladar a Iquique, lo que avalé de acuerdo al plan que me indicaron“.

Qué pasó con el dinero

“En el fondo era preguntarle a los hermanos Fu si tenían dinero para pagar su libertad. Recuerdo que tenían para pagar $30 millones, creo que si consiguieron $20 con un contacto de ellos y los otros $10 millones los tenía la china Fu en su departamento. Debían ir los PDI con ella, pero la china quiso que yo la acompañara. Para eso me pidieron acompañarla. Salimos en un auto PDI, creo que era gris, no recuerdo bien. Fue la china, una persona que presuntamente era PDI, un conductor que no conozco y yo”, relató.

A continuación detalló que “llegamos a su edificio donde viven los chinos Fu, (en) Domeyko. Se bajó la china y a quien ya indiqué como Moraga Parisi. Fueron a buscar los $20 millones, creo que se los entregó un sujeto que estaba en un vehículo, estaba todo coordinado. Luego, volvieron al vehículo y me bajé para acompañar a la china Fu a su departamento para retirar los $10 millones. Esto porque ella no quería subir sola con PDI“.

Además, en su declaración Vinko Fodich dijo que después de recibir los $30 millones, todos volvieron a la sala, tras lo cual dejaron libre a los chinos.

Reconoció que de ese total recibió $3,5 millones, en tanto que los tres PDI imputados se quedaron con $10 millones que repartirían entre ellos.

“Para terminar, quiero decir que fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré, limitándome a seguir una parte del timo“, concluyó su declaración.