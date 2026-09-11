Ignacio Jaula Bahamondes en Noche UFC: cartelera, a qué hora y dónde ver la pelea del chileno

Ignacio Jaula Bahamondes hará su debut en la categoría wélter de UFC y enfrentará al ruso Muslim Salikhov.

Ignacio Jaula Bahamondes vuelve al octágono de la UFC este sábado 12 de septiembre, donde enfrentará al ruso Muslim Salikhov.

Este combate marcará su debut en la categoría wélter (170 libras o 77 kilos), después haber alcanzado a estar dentro del Top 15 de la división de peso ligero (155 libras o 70 kilos).

Con el cambio de categoría, el chileno buscará dejar atrás una negativa racha de dos derrotas consecutivas. La última pelea de Jaula Bahamonde fue el pasado 28 de marzo, donde perdió ante el azerbaiyano Tofiq Musayev en UFC Seattle.

Noche UFC: a qué hora y dónde ver la pelea de Ignacio Jaula Bahamondes

La cartelera principal de Noche UFC iniciará a las 18:00 horas de Chile, mientras que las peleas preliminares comenzarán a las 15:00 horas del sábado 12 de septiembre. Este evento se podrá ver en vivo por medio de la plataforma de Paramount+.

Considerando el orden de los combates, Bahamondes saldría al octágono entre las 17:00 y 17:30 horas.

Cartelera Estelar:

Jean Silva vs José Delgado, peso pluma.

Brandon Moreno vs Joseph Morales, peso mosca.

Tommy McMillen vs Marwan Rahiki, peso pluma.

Manon Fiorot vs Alexa Grasso, peso mosca femenino.

Waldo Cortes Acosta vs Curtis Blaydes, peso pesado.

David Martinez vs Dan Ige, peso gallo.

Preliminares: