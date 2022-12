COVID en EE. UU.: la retórica de Biden está divorciada de la realidad

14 de Diciembre de 2022

El presidente Joe Biden habla a menudo con los periodistas, pero casi nunca realiza conferencias de prensa ni concede largas entrevistas. Entonces, cuando habló con Scott Pelley de CBS para cubrir una amplia gama de temas en una entrevista de “60 Minutos” que se emitió la noche del 18 de septiembre, muchos escucharon con atención. El presidente hizo algunos comentarios controvertidos sobre Rusia y China, pero fue su declaración sobre la pandemia de Coronavirus lo que tomó a todos con la guardia baja. “La pandemia ha terminado”, le dijo el presidente a Pelley mientras caminaban por el Auto Show de Detroit. “Todavía tenemos un problema con COVID. Todavía estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia ha terminado”. Agregó, señalando el piso del salón del automóvil: “Si se dan cuenta, nadie lleva máscaras. Todo el mundo parece estar en muy buena forma. Y por eso creo que está cambiando. Y creo que este es un ejemplo perfecto de ello”.

El anuncio sorprendió incluso a Los Altos funcionarios de salud del propio presidente, muchos de los cuales solo se enteraron de los comentarios de Biden a través de tuits y titulares de noticias. No habían esperado ni planeado una declaración tan audaz en el corto plazo, sobre todo del presidente cuyos asesores de salud pública aparentemente no habían sido consultados sobre el tema. Sin embargo, los asistentes de la Casa Blanca no parecían haber encontrado nada inapropiado en los comentarios improvisados de Biden cuando revisaron la transcripción de la entrevista, que se grabó días antes de su emisión.

A pesar de la retórica triunfal del presidente, la realidad fue mucho más humillante. Según el USCDC, se informaron más de dos millones de casos de Covid y más de 13 000 muertes entre mediados de agosto y mediados de septiembre, lo que convierte al Covid en la cuarta causa de muerte en los EE. UU. Los comentarios de Biden no ayudaron en nada, ya que los republicanos no perdieron el tiempo en usar sus palabras para cuestionar los mandatos de vacunas que aún estaban vigentes para el ejército de la nación y otros programas financiados por el gobierno federal, en un momento en que la administración acababa de comenzar a implementar los nuevos refuerzos de vacunas bivalentes. y la Casa Blanca luchó durante meses para convencer al Congreso de que proporcionara 22.400 millones de dólares en nuevos fondos para la respuesta al Covid. No sorprende que los fabricantes de vacunas Moderna, Novavax, BioNTech y Pfizer hayan perdido colectivamente más de 9.000 millones de dólares el 19 de septiembre.

A muchos no les divirtió la prisa del presidente por reclamar crédito político por ayudar a poner fin a una crisis única en un siglo, particularmente cuando la administración había luchado cada vez más para reunir a un público cansado contra la fatiga pandémica generalizada: el 46% de los estadounidenses dijo en un Axios- Ipsos encuesta que habían vuelto a su estilo de vida anterior a COVID, y la amenaza de un probable resurgimiento invernal. “No estamos donde debemos estar si vamos a citar ‘vivir con el virus’”, Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la administración, no dudó en hacer de abogado del diablo el día después de la entrevista. aireado “Aún debemos ser conscientes de cuán inusual es y sigue siendo este virus en su capacidad para evolucionar hacia nuevas variantes que desafían los mecanismos estándar de salud pública para abordar un brote”.

Algunos estaban molestos. “La salud pública realmente ha perdido la confianza de muchos, porque parece que estamos oscilando entre diferentes posiciones”, dijo el Dr. Michael T. Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Aquí hay un ejemplo de uno ahora mismo. Si dice que la pandemia ha terminado, ¿por qué la gente necesitaría estos refuerzos? Ya estamos escuchando eso del público”.

Otros fueron muy críticos. “Cuando tienes al presidente de los EE. UU. diciendo que la pandemia ha terminado, ¿por qué la gente haría fila para recibir sus refuerzos? ¿Por qué el Congreso asignaría fondos adicionales para estas otras estrategias y herramientas?” dijo la Dra. Celine Gounder, epidemióloga y miembro sénior de la Kaiser Family Foundation. “Estoy profundamente decepcionado. Creo que esto es una verdadera falta de liderazgo”. Michelle A. Williams, decana de Harvard T.H. Chan School of Public Health, escribió en un artículo de opinión el 23 de septiembre que “Me preocupa profundamente que esta declaración no solo sea prematura sino también peligrosa… El virus SARS-CoV-2 nos ha mostrado, una y otra vez, el peligro de arrogancia”. Se refirió al hecho de que el mundo había superado en gran medida la pandemia de influenza de 1918 cuando se produjo una cuarta ola en 1920 como “una dura advertencia de la historia”, y agregó que “no debemos cometer el mismo error ahora”.

Incluso algunos de los propios partidarios del presidente se rebelaron. “Nada, nada me ha disgustado más con nuestro partido que lo que dijo el presidente en 60 minutos anoche sobre el fin de la pandemia de COVID-19”, escribió en Twitter el epidemiólogo de Yale, Gregg Gonsalves. “Somos líderes en mortalidad general por COVID y exceso de muertes entre el G7. La esperanza de vida en los EE. UU. está baja y no se ha recuperado. Es probable que cientos de miles de estadounidenses sufran de COVID prolongado. Y estamos terriblemente mal vacunados y mal impulsados como país”.

La arrogancia, como dice el viejo refrán, es seguida de cerca por la némesis. El 13 de octubre, menos de un mes después de los comentarios de Biden, el gobierno de EE. UU. renovó la designación de Covid como una emergencia de salud pública por otros 90 días, cuando los científicos comenzaron a advertir sobre un aumento repentino de invierno por tercera vez en muchos años. Para entonces, el número de casos y las hospitalizaciones habían aumentado en Europa, normalmente una señal de que EE. UU., lamentablemente mal preparado, ya que menos de 1/10 de la población elegible había tomado los refuerzos bivalentes actualizados seis semanas después de la campaña de promoción, sería el siguiente. “Ya se murió el canario, pero seguimos trabajando en la mina”. dijo Brian Castrucci, presidente y director ejecutivo de la Fundación de Beaumont, una organización de salud pública.

El 25 de octubre, Biden recibió su vacuna de refuerzo bivalente, su quinta dosis general, como parte de los esfuerzos de la administración para persuadir a más personas mayores y personas inmunocomprometidas para que reciban la suya. Pero como Martha Lincoln, Profesora Asistente de Antropología Médica y Cultural en la Universidad Estatal de San Francisco, escribió en un artículo en la revista Time, “redoblarse en una estrategia centrada en la vacuna es un movimiento equivocado… confiar demasiado en la vacunación sin el uso suficiente de otras medidas de mitigación puede acelerar la aparición de variantes que responden menos a los tratamientos y la vacunación”. Lynn Goldman, decana de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken en la Universidad George Washington que forma parte de un comité que asesora a la directora del USCDC, Rochelle Walensky, preguntó en una reunión el 3 de noviembre por qué los funcionarios de salud no recomendaban el uso de mascarillas.

Para la primera semana de noviembre, muchos médicos y expertos en salud pública habían advertido que los estadounidenses enfrentaban la amenaza de una “tripledemia” de covid, gripe y el virus respiratorio sincitial (RSV), una de las principales causas de enfermedades respiratorias en niños pequeños que ha Síntomas similares a Covid y gripe. La ocupación de camas pediátricas en los EE. UU. subió al punto más alto en los últimos dos años con 3/4 de las 40 000 camas estimadas ocupadas con pacientes. En Arizona y Rhode Island, el 100% de las camas de hospital para niños están llenas.

Las tasas de positividad de las pruebas de influenza aumentaron rápidamente del 4,38 % para la semana que terminó el 15 de octubre al 12,8 % para la semana que terminó el 5 de noviembre, según el USCDC, con casos, hospitalizaciones y muertes en un nivel no visto desde la pandemia de influenza porcina H1N1 de 2009. Covid, dijo Tina Tan, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, “ha afectado los patrones estacionales de todas estas infecciones respiratorias”.

Mientras tanto, la variante Omicron BA.5 del virus SARS-CoV-2, la variante más inmunoevasiva hasta hace poco, fue reemplazada rápidamente por otras, incluidas aquellas que son mejores para escapar de la inmunidad y pueden propagarse hasta el doble de rápido. como BQ.1, BQ.1.1 y BA.2.75.2, cuya proporción combinada de casos en los EE. UU. ha crecido rápidamente en las últimas semanas. “No creo que sea probable que veamos otro evento similar al omicron con un aumento masivo de casos, y dado que casi todos los estadounidenses ahora han tenido COVID-19, no es probable que veamos aumentos masivos de hospitalizaciones”, dijo el Dr. Shira Doron, médica de enfermedades infecciosas y epidemióloga hospitalaria en el Centro Médico Tufts, pero “los hospitales ya están llenos, incluso con muy pocos pacientes hospitalizados con Covid, y no hay mucho espacio para un pequeño aumento”, agregó. Una de las razones por las que los hospitales están tan llenos en este momento, explicó, es que parte de la atención médica se pospuso como resultado de la pandemia. Incluso para los hospitales en los EE. UU., parece que la pandemia aún no ha terminado y no hay perspectivas de que la emergencia de salud pública de Covid termine en enero.

Durante la entrevista de “60 Minutos” de Biden, cuando Pelley le preguntó al presidente por qué su índice de aprobación presidencial estaba “muy por debajo del 50%”, Biden casi de inmediato señaló la incertidumbre causada por la pandemia: “Creo que estaría de acuerdo en que el impacto en la psique del pueblo estadounidense como consecuencia de la pandemia es profunda. Piensa en cómo eso ha cambiado todo. Ya sabes, las actitudes de las personas sobre sí mismas, sus familias, sobre el estado de la nación, sobre el estado de sus comunidades. Y por eso hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre”. Agregó que Estados Unidos ha superado el millón de muertes a consecuencia del Covid-19. “Mi punto es que lleva tiempo. Nos quedamos en una situación muy difícil. Ha sido un momento muy difícil. Muy dificil.”