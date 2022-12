Las penas que arriesga el tenimesista chileno que fue extraditado a Argentina por cargos de violación

23 de Diciembre de 2022

Juan Lamadrid ya está en Buenos Aires para enfrentar a la Justicia del país vecino después de ser denunciado por la atleta Cielo Rotryng Álvarez.

El 24 de noviembre, con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema acogió la solicitud de extradición que realizó Argentina para conseguir el traslado del chileno Juan Lamadrid Barraza, quien enfrenta cargos por violación luego de la denuncia de la tenimesista trasandina Cielo Rotryng Álvarez.

La deportista, el 3 de junio, realizó un relato en redes sociales que terminó en una querella y en las gestiones de ambos gobiernos para que fuera extraditado. El embajador Rafael Bielsa, según publicó EL DÍNAMO en agosto, fue la persona que entregó los detalles del caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a la titular Antonia Urrejola.

“Recién tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace cinco años, yo con apenas 14 años de edad y la inocencia de cualquier niña. El 14 de diciembre de 2017, Juan Lamadrid Barraza, de nacionalidad chilena, abusó sexualmente de mí en pleno Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores. ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más…”, fue parte del relato de Rotryng.

El atleta nacional, así las cosas, estuvo con arresto domiciliario y este viernes quedó detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) tras el viaje que realizó desde el Aeropuerto de Pudahuel en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas con la compañía de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Lamadrid enfrentará a los tribunales argentinos en una causa donde arriesga entre seis y 20 años de cárcel.

“Quieren enlodar no sólo la integridad de mi persona, sino también mi carrera deportiva. Lamento profundamente que se me haya acusado de hechos en los que jamás tuve participación y que desmiento categóricamente”, fue una de las defensas públicas que ha hecho el deportista.