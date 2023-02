¿Quién es la joven viral que dice ser Madeleine McCann y cuáles son sus pruebas?

18 de Febrero de 2023

Esta versión de un caso de interés mundial ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

En un video que se ha vuelto viral en TikTok e Instagram, una joven asegura tener pruebas para asegurar que ella es Madeleine McCann, la pequeña británica que desapareció sin dejar rastro en Praia da Luz, al sur de Portugal, el 3 de mayo de 2007 cuando tenía tres años.

A prácticamente 16 años del inicio de este caso de interés mundial, una de las últimas noticias vinculadas a la búsqueda de la verdad tuvo relación con uno de los sospechosos, a quien se le imputaron otros cinco delitos sexuales a menores en su nutrido prontuario. Esto hasta la aparición de Julia Faustyna, mujer de 21 años que reside en Alemania desde donde sorprende con su discurso.

Asegura tener pruebas de que es la menor perdida, aduciendo a una mancha en el ojo izquierdo, algunas similitudes físicas y lunares entre las piernas, características de la menor que fueron dadas a conocer en medio de la investigación.

Pero no es lo único. Como no coinciden los años por su pasaporte, ella explica: “No recuerdo mucho de mi infancia por una amnesia post traumática, pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Es sobre unas vacaciones en un lugar muy caluroso. Había una playa y edificios con departamentos blancos o de colores muy claros… Necesito que la policía me haga una prueba de ADN y la compare con el de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann (los padres)”, expone.

Más de la versión de Faustyna

“Fui víctima de un pedófilo alemán, un familiar, de apellido Ney. Por una extraña coincidencia, uno de los sospechosos en la desaparición de Madeleine McCann es Martin Ney”, relata.

“Es real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. Espero que alguien me hable y me ayude, incluso si no soy Madeleine, creo que la policía debería averiguar esto, no puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN“, cerró.