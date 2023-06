El historial del conductor Andrés Hurtado que humilló a productor durante “Miss Perú”

8 de Junio de 2023

El conductor del programa, Andrés Hurtado, realizó una pregunta mal redactada y se enfureció, generando varias críticas en redes sociales.

Durante este sábado se llevó a cabo el evento “Miss Perú”, donde el animador del programa, Andrés Hurtado, humilló a uno de los productores debido a un error que notó en la pregunta que le realizaría a una de las participantes.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a la concursante “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?“, lo que confundió a la aspirante a la corona, quien le respondió “¿medio?”.

Frente a esto, el animado procedió a reclamar por la palabra que estaba mal escrita. “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”.

Posteriormente, Andrés Hurtado, se dirigió hacia el productor José Malpartida para expresarle su molestia. “Usted, venga, señor director… yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, quien mostró a la cámara la hoja que contenía el error.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa”, agregó.

“Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, indicó antes de continuar con el programa.

El historial de “despidos” de Andrés Hurtado

Luego de esta situación, las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de Andrés Hurtado, pero también recordaron otros episodios en los que el conductor ha tenido un comportamiento similar.

De hecho, no hace mucho tiempo, en el año 2022, el animador criticó a una mujer por tener seis hijos siendo tan joven, luego de que esta visitara el programa para pedir ayuda para su hijo en silla de ruedas y los otros primogénitos.

“Seis hijos tan joven, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede?. No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así. ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿Seguro que ni 30 años tienes?“, fue el comentario que deslizó en aquella oportunidad.

Previo a ello, en el mes de julio, también hubieron quejas hacia el conductor de “Miss Perú” por exponer a personas que sufrían de cáncer en un programa en vivo e indicar que “si la señora muere, hay que llevar su cadáver al Ministerio de Economía y Finanzas”.