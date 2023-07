Elecciones generales en España: nacionalistas serían la mejor opción de Pedro Sánchez para formar gobierno

24 de Julio de 2023

Sánchez y Núñez Feijóo están obligados a lograr acuerdos entre sus pares con el objetivo de obtener los apoyos suficientes para gobernar.

Compartir

Con el 99% de los votos escrutados, las Elecciones Generales de España dieron por vencedor al conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo con 136 diputados. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sumó 122 puestos en el Congreso.

Junto a ello, el partido de ultraderecha Vox, liderado por Santiago Abascal, fue el gran derrotado en la jornada eleccionaria ya que perdió 19 escaños, quedando con solo 33 parlamentarios.

Asimismo, el partido Sumar, la coalición de izquierda encabezada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró 31 escaños.

Ninguno suma mayoría absoluta para elegir Gobierno

El sistema electoral de España funciona con el método D’Hondt, donde ambas cámaras eligen al futuro presidente de Gobierno, según la mayoría obtenida.

Por lo mismo, para gobernar, una coalición debe lograr una mayoría funcional de 176 escaños en la legislatura de 350.

Debido a ello, Sánchez y Núñez Feijóo están obligados a lograr acuerdos entre sus pares con el objetivo de obtener los apoyos suficientes para gobernar.

Si esto no ocurre, según la Constitución española, el rey Felipe VI es a quien le corresponde proponer un candidato para que se someta a la sesión de investidura una vez completada las reuniones con los diferentes conglomerados.

En este proceso, el monarca español deberá citar a los partidos durante las próximas semanas para comenzar la elección del presidente de Gobierno y con ello, la toma de posesión de los diputados y senadores.

¿Cuáles son las opciones de Pedro Sánchez?

Convocar a las elecciones generales de España durante este domingo fue una apuesta política del actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Esta decisión fue tomada luego que el PSOE sufriera importantes derrotas en las elecciones municipales de mayo.

Tras los resultados, Alberto Núñez Feijóo, quien encabeza la primera fuerza política de España, está obligado a negociar con otros partidos si es que quiere formar gobierno, lo que, según medios locales, es un escenario bastante improbable, ya que necesitaría el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes, que en su conjunto tienen 25 escaños, quienes no están dispuestos a pactar con Vox.

Sin embargo, para Pedro Sánchez, los resultados podrían jugar a su favor. Esto, porque pese a obtener el segundo puesto en las elecciones, el actual gobernante debería poder llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, lo que sumaría 19 escaños, logrando 172 puestos, a tan solo cuatro de la mayoría absoluta para gobernar.

”Hemos recibido presiones, muchas críticas, pero ha merecido la pena mantener la posición. No me temblará el pulso en continuar manteniendo la posición. Nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada”, indicó la dirigenta del movimiento nacionalista de Cataluña Junts, Miriam Nogueras.