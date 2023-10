VIDEO – Turista chilena es detenida por tratar de “macaco” a trabajador brasileño en Cristo Redentor

Agentes do Segurança Presente de Laranjeiras prenderam em flagrante uma turista chilena, após uma denúncia de racismo no Cristo Redentor.



Camila Andrea Faundez Torres teria chamado de "macaco" um funcionário da empresa Trem do Corcovado, nesta terça-feira (17) #BandRio pic.twitter.com/lSTrgRnAPP