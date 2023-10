Qué se sabe del niño chileno-palestino desaparecido en la Franja de Gaza

20 de Octubre de 2023

El menor de 7 años, de padre chileno, permanece desaparecido junto a su madre en Gaza tras los bombardeos israelíes.

El martes 17 de octubre se dio a conocer el caso de un niño chileno-palestino que se encuentra perdido en la Franja de Gaza, en medio del conflicto entre Israel y Hamás: Ghassan Sahurie. de siete años.

El menor, es hijo de un hombre oriundo de nuestro país y una mujer nacida en Palestina. Sin embargo, el padre del pequeño falleció hace algunos años a causa de un cáncer, por lo que su madre decidió regresar a Gaza junto a él para vivir con sus padre.

Esta situación fue denunciada por el tío paterno del niño, Gustavo Zenhder, a Meganoticias, quien declaró, además, que se puso en contacto con Cancillería para dar con el paradero de ambos.

“Mi único sobrino, Ghassan Sahurie, hijo de mi hermano que falleció hace un par de años, hace tres o cuatro meses está viviendo en la Franja de Gaza, que es el lugar de origen de mi cuñada”, señaló en aquella oportunidad.

Paradero del menor

Gustavo Zenher agregó que pudo comunicarse vía Instagram con dos de los cuatro hermanos de su cuñada en el extranjero. Uno que vive en Emiratos, en Dubái, y una hermana en Turquía, los que le informaron que el barrio donde estaba la casa de los abuelos de su sobrino había sido completamente destruida por los bombardeos israelíes. Sin embargo, ellos estarían refugiados en un hospital.

“Desde que llegó esta información, la situación actual no la conocemos. No tenemos idea de nada”, expresó el tío de Ghassan.

Según información de Radio ADN, Zenher se trató de comunicar con su cuñada y no hubo respuesta. Más aún cuando no hay electricidad en Gaza.

“La poca y nada información que pude obtener fue mediante familiares que viven fuera de Gaza, que pudieron en un pequeño lapso, tener contacto con otro familiar y ellos me dijeron que estaban refugiados dentro de un hospital. Gracias a Dios no es el hospital que fue bombardeado ayer”, indicó Zenher para el medio.

Qué le dijo el Gobierno

El tío del menor confirmó que tras intentar contactar con autoridades, obtuvo respuesta desde Cancillería, desde donde le explicaron los pasos a seguir y los factores que pueden dificultar la búsqueda.

“La Cancillería se comunicó conmigo hace un par de días atrás. Me hablaron, digamos, cuál era el modus operandi que ellos podían hacer, pero todo depende de cuando esté abierta la Franja de Gaza, y no se han vuelto a comunicar conmigo porque lógicamente, yo entiendo a ellos también, no es mucho lo que pueden hacer”, aseveró Zenhder.