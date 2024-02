Los dichos de Lula Da Silva que generaron un profundo conflicto diplomático con Israel

20 de Febrero de 2024

El Gobierno de Israel, declaró al presidente brasileño como una persona no grata .

Compartir

Israel declaró persona no grata al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, luego que el mandatario calificara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza en Palestina como un genocidio comparable al Holocausto.

“No perdonaremos y no olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, he informado al presidente Lula que es persona no grata hasta que pida disculpas y retire sus palabras”, declaró el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Además, agregó que “la comparación que hace el presidente brasileño Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las acciones de Hitler y los nazis, que exterminaron a 6 millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de quienes perecieron en el Holocausto”.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Lula Da Silva de “trivializar el Holocausto”.

“Comparar a Israel con el Holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria total y lo hace respetando el derecho internacional”, dijo Netanyahu en un comunicado.

Los polémicos dichos de Lula Da Silva

En medio de la celebración de la 37ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), en Etiopía, Lula Da Silva criticó la guerra que Israel mantiene en Gaza desde octubre de 2023.

“Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, dijo el presidente de Brasil a la prensa, y agregó que algo similar a “una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños” no había ocurrido antes en la historia, salvo “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.