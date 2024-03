Megadecreto de Javier Milei es rechazado por el Senado argentino

15 de Marzo de 2024

Esto, en medio de los cuestionamientos del propio jefe de Estado a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ya que fue ella quien convocó a la sesión del Senado para revisar el DNU y lo que abrió la puerta a su rechazo.

Javier Milei, presidente de Argentina, recibió un duro revés en el Senado, luego que se rechazara su megadecreto, llamado decreto de necesidad y urgencia 70/2023 o DNU, el cual ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados.

El mandatario no reaccionó de la mejor manera, compartiendo en redes sociales una serie de mensajes de sus seguidores en contra de los parlamentarios que no lo apoyaron.

“La casta política vs el pueblo argentino. Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros”, es uno de los mensajes compartidos por Milei.

A pesar de este traspié en la Cámara Alta, el megadecreto se mantiene vigente hasta su paso por la Cámara de Diputados, donde si también es rechazado quedaría sin efecto.

En esta línea, la oposición a Javier Milei aún no reúne la mayoría para voltear el DNU, pero está a solo 17 votos para concretar la primera gran derrota al jefe de Estado.