“Estilo Poduje” otra vez en el centro de la polémica: ministro se enfrenta al Senado por Ley de Humedales 

El ministro Iván Poduje criticó la Ley de Humedales y responsabilizó al senador Alfonso de Urresti por retrasos de años en viviendas en Valdivia.

Un intenso cruce político se generó entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador socialista Alfonso de Urresti, a raíz de cuestionamientos a la Ley de Humedales Urbanos, en medio de una actividad en Valdivia.

El episodio ocurrió durante una reunión en dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde se abordaba el retrasado proyecto habitacional Guacamayo 3, que beneficiaría a más de 570 familias.

En ese contexto, al mencionarse que “Valdivia está considerada como ciudad humedal”, el ministro respondió: “Dígale a las familias eso pues. ¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?”.

Poduje insistió en sus críticas, afirmando que “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”, responsabilizando directamente al parlamentario por los retrasos en la ejecución del proyecto.

“La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales”

Las declaraciones del ministro generaron reacciones inmediatas. Debido a ello, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió la normativa a través de redes sociales, señalando que “la Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”.

El ministro replicó, enfatizando su rol en materia habitacional: “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales”.

Posterior a ello, el senador De Urresti reaccionó a los dichos del secretario de Estado, cuestionando su enfoque técnico y político. “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas”, afirmó.

Además, calificó como “lamentables las palabras del ministro de Vivienda” y agregó que “tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley , me parece irresponsable”.

Desde el Partido Socialista (PS), las reacciones no se hicieron esperar. El senador Juan Luis Castro criticó lo que calificó como una “conducta impropia de una autoridad de Estado”, cuestionando el tono confrontacional del ministro.

En un comunicado, la bancada socialista expresó su “respaldo absoluto” a De Urresti y manifestó preocupación por “un patrón de respuestas confrontacionales con vecinos y autoridades”, advirtiendo que esto dificulta el diálogo político.