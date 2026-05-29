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Política

Gobierno de Kast nombra a Eduardo Frei como embajador de Chile en misión especial en el extranjero

El cargo de embajador en misión especial en el extranjero no es ajeno para Frei, ya que fue nombrado en primer momento por Michelle Bachelet y ratificado posteriormente por Sebastián Piñera, entre 2014 y 2022.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de José Antonio Kast nombró al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión especial en el extranjero.

Desde Cancillería destacaron que la designación, ad honorem, responde “a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

“El ex presidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”, precisó Cancillería.

En esta línea, dejaron en claro que “esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”.

Ante esta designación, el canciller Francisco Pérez Mackenna expresó sobre la figura de Eduardo Frei que “su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.

El cargo de embajador en misión especial en el extranjero no es ajeno para Frei, ya que fue nombrado en primer momento por Michelle Bachelet y ratificado posteriormente por Sebastián Piñera, entre 2014 y 2022.

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