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Política

Alvarado sale en defensa de Jorge Quiroz por eventuales omisiones en declaración de intereses

Ante un eventual conflicto de interés, Claudio Alvarado planteó que “a la familia no se le puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, ministro del Interior y vocero de Gobierno, reaccionó a la decisión de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) de pedir el pronunciamiento de la Contraloría sobre una eventual omisión de Jorge Quiroz en su declaración de patrimonio e intereses.

Los parlamentarios de oposición plantearon que el titular de Hacienda no consignó que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, la cual se vería beneficiada por las medidas tributarias que quiere llevar a cabo el Ejecutivo, lo que provocaría un conflicto de interés.

Ante esta situación, el ministro Alvarado reconoció que es “la primera información que tengo sobre el particular. Los parlamentarios tienen el legítimo derecho en su función de fiscalizar, acudir a la Contraloría General de la República o a otras instancias cuando así lo determinen”.

“Pero, en definitiva, la declaración de patrimonio e intereses, uno debe explicitar el vínculo de familiares directos, la relación. Por lo tanto, no tengo duda que eso está señalando en la declaración de patrimonio e intereses. Otra cosa es que con suspicacia empiecen a buscar elementos que puedan, según ellos, verificar la existencia de un conflicto de intereses”, puntualizó.

Alvarado reiteró su confianza en Jorge Quiroz y aseveró, respecto a las acusaciones en su contra, que “no tengo duda que no es así” y planteó que “a la familia no se le puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan”.

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