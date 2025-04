Michelle Obama habla por primera vez de los rumores de quiebre con Barack Obama: “Elegí lo mejor para mí”

Michelle Obama se refiere a supuesto quiebre con Barack Obama.

En medio de los rumores sobre un posible quiebre, Michelle Obama habló acerca de la situación actual con su esposo y ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La que fue primera dama por dos mandatos se refirió acerca de su salida del ojo público, lo que disparó las voces que aseguraban su separación.

“Es la primera vez en mi vida que yo misma tomo todas mis decisiones“, comenzó diciendo en el podcast Work in Progress de la actriz Sophia Bush, según rescató El País.

“Elegí lo mejor para mí, no lo que debía hacer, no lo que pensé que otra gente quería que yo hiciera. Y, entre tú y yo, fue una prueba importante para mí como mujer, como persona independiente, porque, como tantas otras mujeres y tantas otras personas, me muevo desde la culpa”, continuó la ex primera dama. “¿Qué debo hacer? ¿Es lo mejor para todos? Porque es más fácil decir: he hecho esto porque debía hacerlo”.

“Siento que es hora de tomar decisiones de chica mayor sobre mi vida, de poseerla al completo, ¿sabes? Porque si no, ¿a qué estoy esperando? ¿Cómo voy a pasar mis próximos 20 años? Es hora de empezar a hacerme esas preguntas”, añadió.

Gran parte de los rumores del posible quiebre comenzaron debido a apariciones públicas que hizo Barack Obama sin Michelle. Fueron dos eventos que catapultaron dicha situación.

El primero fue el funeral del ex presidente Jimmy Carter, donde asistieron todos los antiguos mandatarios -Joe Biden, Donald Trump, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama- con sus esposas, menos Barack. El segundo fue la toma de posesión de Trump, donde también estuvo presente solo el ex presidente Obama.

“Como mujeres sufrimos por decepcionar a la gente. Este año, ni siquiera entendían que estaba eligiendo por mí misma”, explicó Michelle.

“Asumen que mi marido y yo nos estamos divorciando, no que soy una mujer adulta tomando mis propias decisiones. Pero eso es lo que la sociedad nos hace, preguntarnos: ¿Qué hago y por qué? Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente piensa que debemos hacer, se etiqueta como algo negativo y horrible”, sentenció.