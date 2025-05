Fernando Chomali descarta ser el “candidato de Francisco” en el cónclave: “Es muy imposible”

El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, salió al paso de las informaciones que lo situaban como el “candidato del papa Francisco” a sucederlo, en la antesala del cónclave que se desarrollará a partir de este miércoles en el Vaticano.

Esto, luego que el periodista español José Ramón Navarro, experto en temas relacionados con la Santa Sede, expresara a BBC Mundo que “recientemente, a mí me han llegado a decir en Roma que Chomali era el candidato de Francisco”.

Navarro aseveró que el arzobispo chileno “tuvo una relación absolutamente directa con Francisco y también va a tratar de unir a aquellos que buscan un planteamiento de la Iglesia similar al de Francisco”.

Ante estas palabras, el cardenal Fernando Chomali salió rápidamente a descartar esta postura, precisando a 24 Horas que “esto es muy sencillo. El que sabe no habla y el que no sabe, habla”.

Sin embargo, el representante nacional se mostró agradecido con lo expresado por el periodista español, apuntando que “esa fue una humorada de una persona que no conozco, que ha generado mucha simpatía por supuesto en mi familia y en mis amigos, pero es muy imposible que acontezca algo así, muy imposible”.

“No me he puesto delante de Dios, no me siento capacitado tampoco para eso… Es que yo soy malo para la ciencia ficción. Yo soy una persona práctica, pragmática y evidentemente que eso no va a pasar. Es tan simple como es”, puntualizó Fernando Chomali, quien descartó de plano que el próximo papa sea chileno.