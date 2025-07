La versión que entregó el Kremlin por muerte de ex ministro: había sido destituido un día antes

El Kremlin aseguró estar fuertemente conmocionado por la muerte del ex ministro ruso de Transporte, Roman Starovoit, quien fue hallado sin vida en las afueras de Moscú pocas horas luego de ser destituido por el presidente Vladimir Putin, según detallaron agencias estatales rusas. Staravoit, de 53 años, fue encontrado dentro de un autor con una herida de bala en su cabeza.

Si bien autoridades todavía siguen con una investigación abierta, la principal hipótesis que maneja el Comité de Investigación de la Federación Rusa es el suicidio, según dio a conocer la vocera de la organización, Svetlana Petrenko.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que Putin describió la noticia como “trágica y triste” al momento del que se enteró del incidente. “Hay una investigación en curso y es la que responderá a todas las preguntas“, respondió al ser consultado por alguna de las posibles causas que desencadenaron los hechos.

La destitución del ex ministro fue dada a conocer durante la mañana del lunes, a través de un decreto presidencial del Kremlin que no dio a mayores detalles respecto al motivo de la decisión que antecedió a su muerte. No obstante, Peskov dejó en claro que el documento no mencionaba “pérdida de confianza”, la razón que es usualmente utilizada en ceses por motivos disciplinarios.

Investigación por malversación de fondos

Starovoit, que ocupó su cargo desde mayo de 2024, se vio implicado en una investigación oficial sobre malversación de fondos para reforzar la frontera con Ucrania, según dio a conocer Reuters, lo que explicaría el cese de sus funciones.

Al mismo tiempo, Kommersant, uno de los principales periódicos rusos, afirmó que los acusados en el caso habían presentado pruebas contra Starovoit.

El funcionario habría cometido dichos delitos mientras encabezaba la administración regional de Kursk, aledaña a Ucrania, entre 2019 a 2024. Mientras mantuvo el cargo respaldó la ofensiva militar en el país vecino, fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania, además de actuar como un funcionario cercano al Kremlin.