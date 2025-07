Audio filtrado de Trump: en 2024 aseguraba bombardear Moscú si Putin atacaba Ucrania

Durante esta jornada se dio a conocer un audio filtrado de Donald Trump, en medio de una reunión privada con donantes el año pasado, en la que contaba haber amenazado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con bombardear la capital de Rusia en caso de que atacara Ucrania mientras él fuera presidente.

“Le dije a Putin: Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción“, es escuchar decir a Trump en el audio, al cual obtuvo acceso CNN, en medio de su evento de recaudación de fondos. “Y entonces (Putin) me dijo: No te creo. Pero me creyó al 10%“.

La divulgación del audio se da en un momento en que la relación entre Trump y Putin se encuentra fuertemente friccionada. “No estoy contento con Putin. Estoy muy molesto con ellos“, dijo durante esta semana el jefe de Estado estadounidense durante una reunión de gabinete. El norteamericano se a mostrado frustrado por la resistencia que ha mostrado Putin para alcanzar un acuerdo de paz.

El resto del material desclasificado muestra una versión de Trump mucho más desatada, donde no solo se refirió a su estrategia de política exterior agresiva, sino también de la deportación de manifestantes estudiantiles.

Amenazas similares a China y Xi Jinping

El audio filtrado también daba cuenta de una advertencia parecida que realizó Trump al presidente de China, Xi Jinping. En este caso, se refirió a la posibilidad de una invasión en Taiwán, diciéndole a Xi que bombardearía Beijing en respuesta.

“Pensó que estaba loco“, aseguró el mandatario estadounidense sobre su homólogo chino y la impresión de su conversación, añadiendo que “nunca tuvimos un problema“.

Trump se refirió a sus conversaciones con Putin y Xi mientras argumentaba que de haber sido presidente en sus inicios, habría evitado los conflictos de Ucrania y Gaza, situación que Joe Biden no logró realizar. La afirmación la siguió repitiendo a lo largo de su campaña e incluso en lo que lleva en su segundo mandato.

Los comentarios grabados en los audios fueron captados mientras Trump buscaba fondos para su campaña presidencial en eventos realizados en Florida y Nueva York. Los periodistas Tyler Pager, Isaac Arnsdorf y Josh Dawsey se hicieron con estos archivos y los detallaron públicamente el martes 8 de julio el libro 2024: Cómo Trump recuperó la Casa Blanca y los demócratas perdieron Estados Unidos. Hasta esta jornada no se habían emitido previamente.

Por el momento, la Casa Blanca no ha hecho una declaración oficial al respecto.