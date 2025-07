Por qué el gobierno de Donald Trump se reunirá con Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein

La administración de Donald Trump anunció durante esta jornada que por primera vez se reunirá con Ghislaine Maxwell, la ex pareja de Jeffrey Epstein y delincuente sexual convicta, condenada a 20 años de prisión.

Se trata de la única persona del caso Epstein que se encuentra tras las rejas en una cárcel de Florida, donde ya ha expresado su intención de beneficiarse de un perdón de las autoridades.

“La justicia exige valentía. Por primera vez, el Departamento de Justicia contacta a Ghislaine Maxwell para preguntarle: ¿Qué sabe? Por orden de la fiscal general Pam Bondi, he contactado a su abogado. Tengo la intención de reunirme con ella pronto. Nadie está por encima de la ley, y ninguna pista está prohibida”, escribió en su cuenta de X el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Sobre la afirmación, hubieron dos administraciones que podrían haber exigido la medida: la primera de Trump (2017-2021) y la de Joe Biden (2021-2025). Epstein murió en su celda de Manhattan en 2019, cuando aún esperaba para ser juzgado por el tráfico sexual de menores. El forense a cargo de la investigación, determinó que había sido un suicidio.

De tal manera, el pasado 6 de julio el Departamento de Justicia y el FBI firmaron un informe en conjunto donde concluían que nadie había asesinado al empresario junto con negar la existencia de una presunta lista de clientes, donde supuestamente existía un listado de personas que participaron en la red de tráfico sexual de menores.

La denuncia que pone a Trump en la oficina de Epstein

La denunciante de Jeffrey Epstein, la artista visual Maria Farmer, compartió de manera abierta su relato sobre una visita nocturna que realizó Donald Trump a la oficina del magnate, la cual se llevó a cabo en la década del 90.

Según informó The New York Times, Farmer trabajó para Epstein entre 1995 y 1996, con el objetivo de adquirir obras de arte en su nombre. Más tarde, estuvo encargada de supervisar la entrada de jóvenes y celebridades a la casa del multimillonario, ubicada en el barrio Upper East Side.

Con 25 años, en el verano de 1996, Farmer realizó la denuncia al Departamento de Policía de Nueva York y al FBI sobre las conductas de su jefe, acusándolo a él y a su pareja, Ghislaine Maxwell, de haber abusado sexualmente de ella. La artista visual solicitó, además, que investigaran a las personas que se relacionaban con ellos, entre los que se encontraba Donald Trump.

En conversación con CNN, Farmer relató uno de los primeros encuentros que le llamó la atención donde el actual presidente estuvo. Se trataba de la jornada previa antes que comenzara a trabajar para Epstein, cuando el magnate la llamó “a altas de la noche” a su oficina. Sin tener dinero para un boleto de metro, fue corriendo hacia allá.

Al llegar a las oficinas, lo primero que le llamó la atención fue la ausencia de luz. Mientras esperaba, Farmer comentó que el magnate mantenía su puerta totalmente cerrada.

“Unos minutos más tarde, este hombre entra. Llevaba un traje de negocios, era un poco alto, imponente. Y de inmediato me dije: Ese es Donald Trump“, dijo Farmer, lo que le llamó poderosamente la atención. “¿Qué está haciendo aquí? Se supone que estoy trabajando para Epstein y entrevistándome con él, ¿por qué Donald Trump está aquí?“.

Ahí, la denunciante indicó que el ahora presidente se acercó a “unos pocos metros” y se paró delante de ella “de una manera muy imponente“, según sus propias palabras. “Me miró como si estuviera en algún secreto o algo así. Era realmente extraño, como sonriendo un poco“, añadió. “Me sentí amenazada, así que hice una cara fea. Cuando la hice, Epstein salió de las oficinas y dijo: Oh, no, no, no. Se estaba riendo de mí. Y dijo (a Trump): Ella no está aquí por ti, sígueme“.

“Me sentí muy intimidada, porque llevaba pantalones cortos de correr y estaba vulnerable, sudorosa, solo era una don nadie en una oficina con estos dos hombres. Lo sentí como algo muy depredador e incómodo“, señaló la mujer. Si bien después “no fue agresivo”, Trump hizo una broma a Epstein que no le gustó a Farmer: “Oh, pensé que tenía 16“.

Finalmente, Farmer afirmó que “era conocido entre el personal y todo el mundo que (Trump y Epstein) eran los mejores amigos“.