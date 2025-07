“No promoverá la paz”: las críticas de Israel y Estados Unidos contra la decisión de Macron sobre Palestina

“La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente. No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo. Y lo más importante, ciertamente no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto”.

Así se sumaba durante esta jornada el presidente de Israel, Isaac Herzog, a las fuertes críticas que ha realizado su país junto a Estados Unidos en contra de Emmanuel Macron.

El mandatario galo anunció el pasado jueves el reconocimiento del Estado de Palestina, siendo la primera gran potencia occidental en adoptar la decisión. Una iniciativa que se da justo después de que Israel anunciara la retirada de sus negociadores en las conversaciones para alcanzar una tregua en Gaza.

Horas después, el primer primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, definió como “un premio al terrorismo” al anuncio. “Condenamos enérgicamente la decisión del presidente Macron de reconocer un Estado palestino junto a Tel Aviv tras la masacre del 7 de octubre (de 2023). Esta medida premia el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió con Gaza”, escribió en su cuenta de X.

“Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él. Seamos claros: los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, buscan un Estado en lugar de Israel“, añadió el primer ministro sobre la alternativa de Macron.

Rápidamente, el gobierno de Estados Unidos se sumó a los dichos de Netanyahu a través del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Esta decisión imprudente solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz. Es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre“, escribió en su perfil de X.

El país norteamericano es uno de los principales aliados de Israel, habiendo donado más de 310.000 millones de dólares en apoyo militar y económico desde su fundación como estado en 1948.

Con múltiples reacciones en el plano internacional, como la negativa de Alemania a reconocer un Estado palestino en el corto plazo o la celebración de España por la medida, Macron adelantó que oficializará el reconocimiento el próximo mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU, donde tres cuartos de sus miembros —148 Estados— ya lo hacen.