Quién es Jerome Powell: el líder de la Reserva Federal que no teme enfrentar a Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mantuvieron un tenso intercambio de palabras en frente y a la vista de toda la prensa durante la visita del mandatario a la sede del banco central en Washington DC.

Vestidos con cascos de obra blancos, el motivo de debate fue el sobrecosto en las obras de renovación de la sede de la Fed. “Los sobrecostes del proyecto ya superan los 3.100 millones de dólares“, comenzó Trump, indicando lo que le pareció como una gestión ineficiente en la ejecución de las obras.

“No he oído esa cifra a nadie”; respondió Powell haciendo gestos negativos con su cabeza, aclarando que el presidente incluía el coste de un tercer edificio, que, según señaló, “fue construido hace cinco años”. Trump respondió secamente: “Vamos a ver qué está ocurriendo, hay mucho por revisar“.

Una situación que demuestra la tirante relación que ambos líderes han mantenido en este segundo mandato de Trump, teniendo como foco las tasas de interés en el país norteamericano, que ha sido el gran tema de disputa entre los dos.

¿Quién es Jerome Powell?

Jerome H. Powell (72 años) es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) desde 2018, siendo nominado por el mismo Donald Trump. A pesar de haber puesto esa confianza en él, Powell se transformó en un blanco frecuente de sus críticas debido a que se ha mostrado reticente en implementar su políticas monetarias más laxas.

Abogado de formación y banquero de carrera, cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado, convirtiéndose así en el primer presidente de la Fed en más de 40 años sin formación en economía. Bajo su administración, ha defendido con firmeza la autonomía de la Fed, recordando que el organismo responde al Congreso y no al presidente.

En lo que va de año la Fed no ha bajado las tasas de interés, lo que ha causado la irritación de Trump. El argumento que invoca el organismo presidido por Powell ha sido los aranceles que el mismo mandatario ha impuesto, argumentando que van a esperar a ver como se asienta la situación antes de reanudar los recortes.

A su vez, el presidente republicano ha criticado en reiteradas ocasiones a Powell por no bajar las tasas, describiéndolo como un “tonto” y un “imbécil” en alguna oportunidad.

Luego del intercambio de esta semana, Trump aseguró que “no había tensión” con el jefe de la Fed y agregó que dicha situación no era motivo suficiente para destituirlo. “Hacer eso es un paso muy grande y no creo que sea necesario“, puntualizó.