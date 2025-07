El ultimátum y las sanciones que anunciará Trump contra Putin si no detiene sus ataques a Ucrania

Trump aseguró estar “decepcionado” de Putin y su negativa a dejar los ataque contra Ucrania y que ya no le “interesa tanto hablar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta jornada tener la intención de acortar el plazo de 50 días que le había dado al presidente ruso, Vladimir Putin, para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, luego de que el Kremlin mantuviera el bombardeo a sus ciudades. La última noche, Rusia lanzó 300 drones, cuatro misiles de crucero y tres misiles balísticos.

De esa manera, el mandatario estadounidense aclaró que ahora le daría a su par ruso un plazo entre 10 y 12 días a partir del lunes, lo que implicaría que busca que los esfuerzos de paz avancen entre el 7 y 9 de agosto.

Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, había prometido poner fin al conflicto en 24 horas. Sin embargo, a medida que avanzaron las charlas entre ambos líderes, la relación se ha ido desgastando.

El plan considera posibles sanciones y aranceles secundarios dirigidos a los socios comerciales de Rusia. El anuncio de manera oficial se realizará más tarde el lunes o el martes temprano. “No hay razón para esperar. Simplemente no vemos que se esté avanzando“, aseguró el presidente Trump durante una visita a Escocia. “(Putin) tiene que llegar a un acuerdo. Están muriendo demasiadas personas“.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin“, agregó en una conferencia de prensa. Consultado si existe la posibilidad de una reunión con el líder ruso, respondió: “Ya no me interesa tanto hablar“. Por el momento, no ha habido una respuesta directa por parte de Rusia.

Mientras esto ocurre entre Trump y Putin, Ucrania ha instado a los países occidentales a adoptar una postura más dura con el presidente de Rusia.

Andrii Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, agradeció a Trump por acortar el plazo. “Putin solo entiende la fuerza, y eso se le ha transmitido de forma clara y rotunda”, indicó a través de Telegram, revelando que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky compartía la opinión.