Trump asegura que “nunca” voló a la isla de Epstein: explicó su alejamiento del empresario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió durante esta jornada algunas acusaciones sobre su supuesta conexión con el fallecido financiero Jeffrey Epstein: específicamente, los presuntos viajes que habría realizado a su isla. Asimismo, el mandatario aseguró haber cortado la amistad mucho antes de que el magnate fuera acusado de delitos federales.

“Durante años, no quise hablar con Jeffrey Epstein. No hablé con él hizo algo que inapropiado. Contrató ayudantes y le dije: No vuelvas a hacer eso. Robó a gente que trabajaba para mí“, indicó Trump al ser consultado durante su reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia. El líder estadounidense aseguró que Epstein volvió a “robar” trabajadores en varias ocasiones, ignorando sus advertencias de no hacerlo.

Las declaraciones se enmarcan en una petición que realizó Ghislaine Maxwell, ex novia y cómplice de Epstein, a que la Corte Suprema acepte su apelación pendiente y revoque su condena por tráfico sexual. Maxwell se reunió recientemente con el secretario de Justicia adjunto, Todd Blanche, donde fue interrogada.

Luego de hablar de cómo se quebró su vínculo de amistad, Trump comenzó a mencionar algunos nombres que acudieron a la isla donde Epstein llevaba a cabo sus delitos sexuales. “Por cierto, nunca fui a la isla. Y Bill Clinton fue allí, supuestamente, 28 veces. Nunca fui a la isla, pero Larry Summers, he oído que fue, él era el jefe de Harvard. Y muchas otras personas que son muy importantes, nadie nunca habla de ellos”, expresó el jefe de Estado.

“Nunca tuve el privilegio de ir a su isla. Y lo rechacé, pero mucha gente en Palm Beach (Florida) fue invitada a esta isla. En uno de mis muy buenos momentos, lo rechacé. No quería ir a su isla“, finalizó.