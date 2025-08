“En una guerra nuclear no hay vencedores”: las tensiones entre Rusia y Estados Unidos aumentan con amenaza del Kremlin

El Kremlin advirtió durante esta jornada a Estados Unidos de que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores” luego de que Donald Trump, haya ordenado desplegar dos submarinos nucleares en respuesta a comentarios “provocadores” y amenazantes por parte de Rusia.

“En una guerra nuclear no puede haber vencedores. Este es, seguramente, el principal postulado por el que nos guiamos“, dijo Dmitri Peskov, vocero presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. De la misma manera, llamó a la cautela al hacer declaraciones sobre los arsenales nucleares que mantienen ambos países.

Se trata de la primera respuesta rusa oficial desde el anuncio del mandatario estadounidense, que no entregó detalles respecto a la zona o el perímetro de emplazamiento de los submarinos. Peskov subrayó que Moscú no considera que ahora tenga lugar entre Rusia y Estados Unidos “alguna clase de escalada” nuclear, por lo que no les “gustaría vernos involucrados en tal polémica”.

“Está claro que se trata de sustancia muy compleja y sensible que, por supuesto, es percibida por muchos de manera impulsiva“, agregó el vocero. En contraste, llamó a la prudencia al indicar que “todos deben ser muy cuidadosos en relación con la retórica nuclear“.

La visita del enviado especial estadounidense a Rusia

Otro de los temas tratados durante la rueda de prensa telefónica fue la visita que realizará el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, quien estará en suelo ruso durante el miércoles y jueves de esta semana, según dio a conocer Trump.

“Siempre nos alegra ver al señor Witkoff en Moscú y mantener contactos con él. Los consideramos importantes, significativos y muy útiles“, dijo Peskov al ser consulado sobre Witkoff.

La visita está rodeada no solamente por el contexto de la amenaza nuclear, sino también por la fecha límite fijada por el mandatario republicano para poner fin a la guerra ente Ucrania. En caso de no hacerlo, le impondría sanciones al país presidido por Vladimir Putin, incluyendo medidas arancelarias.

Al ser consultado por periodistas sobre cuál sería el mensaje de Witkoff a Moscú y si había algo que Rusia pudiera hacer para evitar las sanciones, Trump respondió: “Sí, llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas“.