La reunión del emisario de Trump con Putin: Estados Unidos no logra acuerdo con Rusia antes de ultimátum

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, celebraron este miércoles una reunión en el Kremlin de casi tres horas sobre un posible arreglo en Ucrania, según informó la Presidencia rusa. Se trata del quinto encuentro entre ambos funcionarios desde principios de año.

Considerando las cinco reuniones —siendo la última en abril—, el líder ruso aún no ha aceptado la demanda de declarar un alto el fuego en Ucrania. Yuri Ushakov, ex embajador de Rusia en Estados Unidos, afirmó que se mantuvo una conversación “muy constructiva” acerca del conflicto y la cooperación estratégica entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, no se acordó ningún cese al fuego u otra concesión relevante por parte del Kremlin.

El encuentro entre Putin y el emisario se llevó a cabo dos días antes de que expire el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Rusia acepte la paz en Ucrania o enfrente sanciones comerciales. La medida llegó luego de las frustraciones evidenciadas por el mandatario ante los nulos avances hacia la paz.

“Si llega la fecha límite y Rusia no ha aceptado un alto el fuego, habrá sanciones. Pero (Moscú) parece bastante bueno para evitar las sanciones. Son personas astutas y bastante hábiles para eludirlas“, indicó el líder republicano el fin de semana.

Las especulaciones internacionales apuntan a que el ofrecimiento más importante de Moscú en la cita sería la de suspender los bombardeos aéreos, pero no así la ofensiva terrestre de sus tropas, tanto en el Donbás como en la frontera norte de Ucrania.

A la espera de que las partes se pronuncien sobre las conclusiones finales a la visita de Witkoff en suelo ruso, existen altas probabilidades de que Trump anuncie sanciones importantes contra Rusia y aranceles secundarios contra los importadores de petróleo ruso —es decir, a India y China—, en caso de que el acuerdo conseguido no satisfaga a la Casa Blanca.