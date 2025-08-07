“Coleccionista de personas”: el contenido de las cartas de famosos para Epstein nunca antes vistas

Woody Allen, Noam Chomsky y el ex primer ministro israelí Ehud Barak son algunas de las figuras que firmaron misivas para el magnate.

A pesar de los esfuerzos por impedir las repercusiones del caso Jeffrey Epstein por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el expediente siempre vuelve a surgir. En esta oportunidad se trata de una revelación que hizo el diario The New York Times, que publicó un conjunto de cartas inéditas que habían sido enviadas a Epstein por parte de numerosas figuras.

Las misivas, escritas a Epstein por varias personas de alto perfil, fueron compiladas y entregadas como regalo para su cumpleaños número 63 en 2016, según reveló el informe. “No hay límites para tu curiosidad“, escribieron en una de ellas el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, junto a su esposa.

“Eres como un libro para muchos de ellos, pero sabes todo sobre todos“, escribieron, describiendo al magnate como “un coleccionistas de personas“. Asimismo, la pareja le deseó “una vida larga y saludable y que todos nosotros, tus amigos, disfrutemos de tu mesa por muchos años más“.

Algunas otras cartas relevantes enviadas a Epstein fue la remitida por el cineasta Woody Allen, quien recordó las cenas del multimillonario en su casa del Upper East Side en Nueva York, asegurando que eran “siempre interesantes“. Asimismo, reconoció que entre los invitados solían estar “políticos, científicos, profesores, magos, comediantes, intelectuales, periodistas” e “incluso miembros de la realeza“.

Allen detalló en su escrito que las cenas eran “a menudo por algún criado profesional y con la misma frecuencia por varias mujeres jóvenes” que, según su juicio, le recordaban al “Castillo Drácula, donde (Bela) Lugosi tiene tres jóvenes vampiresas que atienden el lugar”.

Otros autores de las cartas identificados por el periódico estadounidense incluyen el magnate de los medios Mortimer Zuckerman; el intelectual estadounidense Noam Chomsky y su esposa; el ex director del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Joichi Ito; el físico Lawrence M. Krauss; y el biólogo y matemático de Harvard, Martin Nowak.

Acompañado de las cartas, The New York Times también publicó fotografías del interior de la mansión de siete pisos de Epstein ubicada en Manhattan.

Las imágenes de su oficina muestran un tigre disecado y, según se dio a conocer, una copia verde de la primera edición de Lolita, la controvertida novela de 1955 de Vladimir Nabokov. El libro relata la historia de un hombre de mediana edad que se obsesiona sexualmente con una niña de 12 años, terminando en un abuso sexual y violación, la que según el Times fue “exhibida”.

En otro sector de la vivienda se podían ver fotografías enmarcadas en las que aparecía Epstein junto a su pareja Ghislaine Maxwell. También habían retratos con otras figuras destacadas como el Papa Juan Pablo II, Mick Jagger, Elon Musk, Fidel Castro, Bill Clinton, Larry Summers, Richard Branson, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el ex asesor de Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon.