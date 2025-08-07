El insólito caso de desertor norcoreano rescatado por Corea del Sur: nadó 10 horas con flotadores de plumavit

El Ejército de Corea del Sur informó que rescató a un norcoreano la semana pasada luego de que haya nadado más de 10 horas para cruzar el estuario del río Han. La hazaña, según relataron autoridades, la consiguió solamente con bloques de plumavit atados para que funcionaran como flotadores.

“Nuestro Ejército aseguró la custodia de un norcoreano en la zona neutral del río Han durante la madrugada del jueves 31 de julio y lo transfirió a las autoridades competentes“, detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Equipos de vigilancia detectaron al hombre la noche del 30 de julio en el lado norte de la línea media del área neutral del estuario. A partir de ese momento, comenzaron a seguir al norcoreano por más de 10 horas y terminó siendo rescatado en la madrugada del día siguiente por una patrulla costera en el lado sur. Al ser abordado, confirmó su intención de desertar agitando sus manos en señal de ayuda.

El caso tuvo lugar frente a la isla surcoreana de Gyodong, en Incheon, al extremo noroccidental del país, cerca de la provincia norcoreana de Hwanghae del Sur. La zona ya había usada previamente con éxito por otros desertores. En 2013, un norcoreano llegó a la isla y llamó a la puerta de una vivienda local. Una década después otro logró cruzar caminando aprovechando la marea baja, según el diario local Dong-A Ilbo.

Desde que Lee Jae-myung llegó al poder en junio, esta acción se transformó en la segunda deserción conocida públicamente. La primera ocurrió el 3 de julio, cuando un hombre norcoreano cruzó la Línea de Demarcación Militar en la zona centro-occidental de la frontera intercoreana.

Los desertores norcoreanos tienen derecho a recibir apoyo del gobierno en Corea del Sur para reasentarse. De hecho, la Constitución del país asiático reconoce a toda la península coreana como su territorio, lo que a su vez se traduce en el reconocimiento de todos los coreanos como sus ciudadanos.