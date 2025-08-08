La razón por la que Donald Trump recibió su segunda nominación al Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue nominado por el gobierno de Camboya como candidato al Premio Nobel de la Paz. Se trata de la segunda oportunidad durante este año en que el mandatario estadounidense recibe una nominación, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, lo haya postulado hace exactamente un mes.

A través de una carta dirigida al Comité Noruego del Nobel, encargado de seleccionar al ganador del premio, el primer ministro camboyano Hun Manet explicó que llevó a cabo la iniciativa debido a la mediación que realizó Trump en el conflicto que mantuvo su país con Tailandia. Su nominación es “en reconocimiento por su histórica contribución para avanzar hacia la paz mundial”.

“La extraordinaria habilidad política del presidente Trump, marcada por su compromiso con la resolución de conflictos y la prevención de guerras mediante una diplomacia visionaria e innovadora se demostró recientemente en su decisivo papel en la negociación de un alto el fuego entre Camboya y Tailandia”, indica el texto compartido en las redes sociales de Hun Manet para el Nobel de la Paz.

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya alcanzaron el lunes de la semana pasada un alto el fuego tras mantener cinco días de fuertes enfrentamientos que comenzaron el 24 de julio en distintos puntos de los casi 820 kilómetros de frontera que comparten. Los intercambios entre ambos países consideraron disparos, lanzamientos de proyectiles y bombardeos.

En total, al menos 44 personas murieron en la ofensiva y más de 300.000 fueron evacuadas por el conflicto.

El 26 de julio, mientras se desarrollaba el conflicto armado, Trump llamó a Hun Manet junto a su homólogo tailandés, Phumtham Wechayacha, para mediar en el enfrentamiento al amenazar con congelar las negociaciones con ambos países sobre los aranceles a sus productos, en caso de que no cesaran las hostilidades.