Las razones por las que EEUU propondrá a la ONU que envíe una Misión de Seguridad a Haití

Estados Unidos propondrá que Naciones Unidas (ONU) envíe a Haití una Misión de Seguridad para analizar y combatir la situación en el país. Y es que la realidad es crítica: el 80% del territorio de la isla caribeña es controlado por el narcotráfico u otras organizaciones delictivas. En medio de un gobierno provisional, el estado fallido vive uno de sus peores momentos de desequilibrio absoluto.

La iniciativa diplomática de Estados Unidos en Haití tiene un obstáculo geopolítico de difícil resolución: necesita que China no ejerza su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, un hecho que podría ser posible con la actual situación global. El descontrol de bandas narcotraficantes hace que el pedido sea haga con urgencia.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) aseguró en un informe oficial que 1.520 personas fueron asesinadas y otras 609 resultaron heridas, solamente durante los últimos tres meses de 2025. Durante este jueves, Jimmy Chérizier —líder de una poderosa banda de narcotraficantes—, amenazó con tomar por la fuerza las oficinas del gobierno provisional, en caso de que no renuncie el Consejo Presidencial de Transición.

“Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total“, indicó Chérizier, quien es además apuntado como el responsable material de la mayoría de los asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones en el país. “Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte“, puntualizó en su video.

La ONU debería resolver a principios de octubre como resolverá la propuesta formal que desea presentar la administración Trump. Asimismo, las bandas criminales definen si se quedan con el control total de Haití o esperan la resolución final del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.