“O no es muy inteligente o es una especie corrupto”: ex canciller de Milei lo cuestiona por el caso $LIBRA

Diana Mondino abordó el tema del vínculo de Milei con $LIBRA durante la entrevista que le concedió a la cadena de noticias Al Jazeera.

La ex ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, no dudó en criticar al presidente trasandino, Javier Milei, a raíz del caso de la criptomoneda $LIBRA, durante la entrevista a la cadena de noticias Al Jazeera, durante la que aseveró que “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto“.

La ex canciller del mandatario argentino entre diciembre de 2023 y el 31 de octubre del año pasado abordó varios temas y, aunque le preguntaron directamente si el jefe de Estado podría tener algún desequilibrio mental, se rehusó a abordar el asunto.

Consultada en torno al caso $LIBRA, la ex secretaria de Estado y frente a la pregunta de si Javier Milei es un corrupto, Mondino respondió que “espero que no”, y a continuación complementó que “si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel”.

Respecto de la decisión del mandatario argentino de difundir la criptomoneda en sus redes sociales, la ex ministra admitió que “no debería haber publicado ese link“.

El caso $Libra revela que Milei “o no es muy inteligente o es una especie corrupto”, dijo la ex canciller

Cuando el periodista le pidió saber por qué creía que Milei difundió $LIBRA, ella respondió que “creo que alguien le contó de ello y él pensó que era una buena idea“.

Aunque había intentado ser lo menos crítica posible con su ex jefe, en ese momento Diana Mondino planteó que “hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé“, manifestó.

De acuerdo con lo informado por los medios trasandinos, la operación con la criptomoneda provocó pérdidas superiores a los 200 millones de dólares a los inversores.

Reportaron también que el expediente judicial que se inició en Nueva York tras el derrumbe de $LIBRA, apunta al rol clave de Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia.