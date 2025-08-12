Vuelco en caso de joven cuyo cuerpo estaba en casa de Cerati: ex compañero acusó a Diego de intentar violarlo

El afectado relató que él tenía 14 años cuando habría ocurrido el incidente, mientras que Diego era un año más grande.

El misterio tras la aparición de un cuerpo en el patio de la casa vecina a la propiedad que habitaba el fallecido músico Gustavo Cerati sigue dando vueltas inesperadas, esta vez luego de que un ex compañero del joven afirmara que sufrió un intento de violación por parte de él mientras eran adolescentes.

El cadáver fue identificado como Diego Fernández, joven de 16 años, que había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984. Sus restos dieron cuenta de heridas por apuñalamiento y el principal sospechoso del crimen es Cristian Graf, quien vivió durante años en la casa vecina de Cerati donde se halló el cuerpo y además de que había sido compañero de curso con Fernández.

En diálogo con América TV, un hombre identificado como Adrián Farías, relató el supuesto intento de violación mientras eran compañeros de clase. “Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, comenzó.

Asimismo, aseguró que no se “llevaba bien” ni con Graf ni Fernández. Al primero lo describió como “un chico tranquilo”, mientras que a Fernández lo tildó de “bastante problemático”, llegando incluso a contar que los había visto pelearse en alguna oportunidad.

“Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido. Ese año volvió a repetir”, aseguró Adriánj Farías, recordando que “en esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

“Es una situación que tuve bloqueada por mucho tiempo, pero esto me ha revuelto todo, me lo hizo volver a aparecer“, aseguró Farías. De tal manera, agregó que “se corría el rumor de que (Diego) andaba con gente rara, que venían autos y se acercaba a autos con gente”.