La razón por la que el Tribunal Supremo de Brasil autorizará a Bolsonaro a salir de su domicilio

La medida está contemplada para este sábado 16 de agosto y fue aceptada por el juez del caso Alexandre de Moraes.

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó al ex presidente Jair Bolsonaro para abandonar su domicilio este fin de semana. Será la primera vez que podrá hacerlo desde que cumple prisión domiciliaria, medida impuesta en su contra el pasado 4 de agosto, con motivo de no haber cumplido con la restricción que le prohibía utilizar redes sociales.

La petición se hará efectiva este sábado 16 de agosto y la razón será para que el ex mandatario pueda someterse a una serie de exámenes médicos en el Hospital DF Star, recinto privado ubicado en Brasilia. Allí deberá permanecer entre seis y ocho horas para realizarse análisis de sangre y orina, endoscopía, tomografía computarizada, ecografía y un cardiograma.

La decisión que permitirá abandonar su domicilio fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo y responsable de varios procesos contra Bolsonaro, quien aceptó el pedido de la defensa. Los abogados del ex presidente aseguran que presenta problemas de reflujo e hipo refractario, afecciones que a su juicio requieren una evaluación médica urgente.

Bolsonaro deberá entregar, en un plazo máximo de 48 horas después de la consulta, un informe a la Justicia que acredite la realización de los procedimientos, junto con la hora de la cita médica.

Más allá del permiso que le permitirá salir de su casa, el ex presidente seguirá bajo vigilancia constante. En su viaje al recinto de salud deberá portar la pulsera electrónica que se le colocó a inicios de mes y que permite rastrear sus movimientos en todo momento. Además, el traslado y su supervisión quedarán a cargo de la Secretaría de Administración Penitenciara del Distrito Federal.

El permiso médico para este sábado no cambia la condición judicial del líder de ultraderecha brasileño. Bolsonaro seguirá en prisión domiciliaria mientras avanza la investigación, la que incluso podría derivar en nuevas acusaciones formales. La autorización es solo para los procedimientos médicos previamente programados, teniendo la obligación de retornar a su residencia una vez concluidas las pruebas.