Mascotas: las víctimas silenciosas de las redadas antiinmigrantes de Trump en EEUU

Siendo los perros los más afectados, los refugios se ven desbordados ante el aumento de animales abandonados.

Las redadas antiinmigrantes han azotado fuertemente a Estados Unidos luego del despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en diversas ciudades, sin embargo, la medida dejó un grupo de víctimas silenciosas: las mascotas. Y es que una cantidad importante de animales han quedado abandonados por sus dueños que han sido detenidos o forzados a dejar el país.

La ciudad más desolada por el fenómeno es Los Ángeles, que desde junio ha recibido hasta ahora un total de 30 animales en refugios oficiales, según recoge CNN, siendo la especie más afectada los perros. No obstante, otras urbes de estados como Texas y Florida también se encontrarían viviendo una situación similar.

“Todos los refugios como el nuestro nos preparamos para desastres. Me preparo para inundaciones, para la temporada de tornados y huracanes que se avecina. Nunca se me ocurrió que tenía que prepararme para una oleada de mascotas desplazadas por inmigrantes deportados“, dijo en diálogo con el Washington Post, Jean Harrison, de la organización Big Fluffy Dog Rescue de Nashville.

La situación adquiere gravedad considerando que el interés por adopciones no ha incrementado pese a la mayor disponibilidad de animales. Asimismo, los refugios de mascotas se ven sobrepasados por la cantidad de llamados diarios que reciben por los problemas que enfrentan sus dueños.

“Esto es todo lo que recibimos ahora: mascotas de dueños deportados o detenidos. Nadie llama por otra cosa. No sé qué va a pasar con todo esto, pero puedo decirte que los animales son los que están pagando el precio”, detalló Daymi Blain, de Adopt and Save a Life Rescue Mission.

Ante las redadas antiinmigrantes, desde los refugios han instado a las personas que pudieran verse afectadas por problemas de documentación, a optar a dejar sus mascotas con familiares o cercanos para su cuidado en Estados Unidos.