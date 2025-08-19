VIDEO – Arriesga ser deportado: chileno fue arrestado en EEUU tras robar cartas en Mundial de Pokémon

El Consulado de Chile en Los Ángeles manifestó su disposición para entregar asistencia, aunque no hay solicitud alguna para entregar su ayuda.

Con un reporte con un pedido de auxilio a través de redes sociales. Ese fue el inicio de una insólita situación protagonizada por un chileno en el Mundial de Pokémon llevado a cabo en Anaheim, Estados Unidos, luego de que otro jugador denunciara el robo de su mochila en el evento, la cual en su interior contenía su mazo de cartas y una consola portátil de videojuegos.

“Si alguien encuentra un mazo de Gardy en una caja arcane, envíenme un mensaje. Alguien robó mi mochila y se llevó mi mazo y todo lo demás. No puedo creer que mi torneo termine con un robo“, escribió el asistente en su cuenta de X, identificado en la plataforma como TCG Dad.

La mochila yacía completamente vacía en el piso del baño del evento, sin pistas de quien pudiera haber sido el autor del incidente. Rápidamente diversos participantes junto a usuarios de Internet comenzaron a buscar pistas sobre el responsable. Solo tres horas después de haber publicado su primer mensaje, el jugador posteó una actualización: “El ladrón fue encontrado“.

El presunto ladrón sería el chileno Matías Alejandro Campos, según asegura La Cuarta. El mismo medio asegura en el Mundial de Pokémon la seguridad es muy estricta, desde detectores de metales en todas las entradas hasta una dotación de guardias de seguridad importante, por lo que iba a ser muy complicado para el chileno no ser detectado.

Con un particular tatuaje en su dedo, el nacional fue identificado y rápidamente detenido por los cuerpos policiales que se encontraban en el lugar.

“¡Gracias Jacob y a la policía! Gracias, hermano, por encontrarlo todo y recuperarlo de esa persona, y a la policía por darnos una foto para que mi hermano pudiera encontrarlo. Si alguien conoce a este jugador, él es el ladrón, ¡lo han detenido! Gracias a todos los que lo denunciaron y lo tuitearon”, añadió en un posteo más extenso el jugador afectado.

Tras el incidente, Campos fue trasladado a la cárcel de Theo Lacy, también en California. En ese lugar el jugador nacional estaría siendo procesado para luego ser deportado a nuestro país.

Asimismo, T13 reportó que el Consulado de Chile en Los Ángeles se encuentra al tanto de la situación y ha manifestado su disposición para entregar asistencia consular en caso de ser requerida. Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido ninguna solicitud formal de ayuda.