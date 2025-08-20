Por qué el ex presidente Álvaro Uribe salió en libertad en Colombia

La decisión no tiene relación con el fondo de la condena, la valoración de las pruebas ni la responsabilidad del ex mandatario.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), luego de que el 1 de agosto pasado fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria al ser declarado culpable de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, en el marco de un caso que se remonta al año 2012.

Según informó el diario El Tiempo, la medida había sido adoptada luego de una acción de tutela presentado por la defensa del ex mandatario, en la cual se cuestiona el fallo de primera instancia, emitido por la jueza 44 Penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

De tal manera, en el fallo de la tutela el magistrado Leonel Rogeles Moreno, según el citado medio, ordena “dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia“.

Así, el mandato solicita “disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante“.

La decisión no se refiere al fondo de la condena, a la manera en que Heredia validó y valoró las pruebas ni a la responsabilidad penal del ex presidente, solo determina que Uribe tiene el derecho a esperar la decisión final de la apelación en libertad, argumentando que los criterios utilizados por la jueza para justificar la detención fueron “vagos, indeterminados e imprecisos“.

“Es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social“, concluye la determinación de los magistrados, mientras que la segunda instancia del juicio se encuentra ad portas de iniciar.