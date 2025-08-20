VIDEOS – Niños bailarines de Uganda: “Queremos celebrar el 18 de septiembre en Chile”

EL DÍNAMO conversó con las actuales estrellas del baile en TikTok. Con 2,6 millones de seguidores han mostrado al mundo temas de Américo, Santa Feria, Los Vásquez, Noche de Brujas y hasta un pie de cueca. En septiembre visitarán Argentina y sueñan con cruzar la cordillera.

Riff y Pichu hacen palmas, zapatean y mueven sus pañuelos. Las guitarras de cartón suenan al fondo y los Nansana Dancing Kids hacen el coro de la cueca más viral del momento. Con 2,6 millones de seguidores en TikTok, la agrupación de baile de Uganda se ha transformado en la sensación de las redes sociales en el último año con sus interpretaciones de ritmos latinos como merengue, cumbia y, por cierto, el baile nacional de Chile.

Al otro lado del Zoom, un grupo de niños recibe la llamada de EL DÍNAMO para hablar de su éxito. Riff, Dan, Junior, Mamito, Junieid, Jibson y Joram se ven felices de contactarse con una latitud lejana que cada día se les hace más familiar. No importa que con Nansana -poblado a 10 kilómetros al noroeste de la capital, Kampala- tengamos siete horas de diferencia y que, justo cuando la noche que comienza a caer, se produzca un corte de luz en medio de esta conversación. “Es habitual que pase. Estamos felices de hablar. Sigamos”, dice Riff, el mayor del grupo con 20 años de edad.

Los miles de kilómetros que nos separan ya han sido cruzados antes por estos niños y niñas que tienen entre 2 y 20 años. Cuentan que dado el éxito de sus coreografías y orquesta de instrumentos hechos con cartón y botellas plásticas, en marzo pasado fueron invitados al Carnaval de Oruro de Bolivia y que el próximo 27 de septiembre llegarán hasta Argentina para presentarse en el Teatro Colonial de Buenos Aires con su versión viral de Mentirosa, de Ráfaga.

-¿Cómo nace Nansana Dancing Kids?

-El grupo nació de una idea de la directora de la fundación, que se llama Zuri. Ella tuvo la iniciativa de reunir a niños del pueblo de Nansana, en Uganda. Algunos de estos niños son huérfanos, otros tienen solo a la madre o al padre, y algunos no tienen ninguno. Ella los reúne para que usen su talento y así tengan una vida mejor. Además, nos entrega alimentos, alojamiento, paga la escuela y, lo más importante, nos da amor.

-¿Viven juntos o se reúnen?

-Vivimos todos juntos. Los más pequeños van a la escuela Spirit y luego ensayamos. No solemos salir a presentarnos, solo una vez fuimos a Bolivia este año, en marzo, al Carnaval de Oruro.

-¿Y cómo fue esa experiencia?

-Muy interesante, realmente increíble. Fue espectacular. La gente fue muy cariñosa. La hospitalidad fue maravillosa. El amor, la felicidad que nos mostraron, todo fue brillante.

-El próximo mes estarán en Argentina ¿Qué esperan de esa visita?

-Estamos muy emocionados, no podemos esperar a que llegue el día. Es nuestro sueño de este año. Rezamos a Dios para que sea posible, porque sabemos que todo puede cambiar, pero seguimos trabajando para lograrlo.

-Argentina está muy cerca de Chile…

-Quizás podamos también ir a Chile. Nos gustaría celebrar el 18 de septiembre en Chile con ustedes.

-Bueno, ya saben bailar cueca. ¿Quién les enseñó?

-Nadie, nosotros mismos.

-¿Lo aprendieron viendo videos?

-Si, en TikTok. Todo lo aprendemos solos, por YouTube o TikTok.

-¿Cómo eligieron las canciones y ritmos para su repertorio chileno?

-Al principio solo conocíamos a un cantante chileno, Américo. Una amiga en Bolivia nos recomendó una canción de él y nos dijo que era muy bonita: Te Vas. Gracias a eso conocimos la música de Chile. Luego en octubre decidimos ampliar nuestro repertorio con más música chilena: Santa Feria, Jordan, Los Vásquez, Noche de Brujas y la cueca.

-¿Se les hace difícil aprender ritmos latinos?

-Ahora estamos muy acostumbrados a los ritmos latinos. Cuando elegimos una canción, nos resulta fácil aprenderla.

-¿Qué es lo que más les gusta de esos ritmos?

-La cumbia, por ejemplo, es muy especial. Nunca cansa. Cada vez que la escuchas parece la primera vez, siempre es alegre.

-Se dice que la cumbia tiene origen en los ritmos afro.

-Sí. Aunque en Uganda cada región tiene sus propias danzas, no conectadas con la cumbia.

-¿Cuál es la danza nacional de Uganda?

-En realidad hay muchas, porque cada tribu tiene su propia danza.

-Quizás deberían enseñarnos algunas.

-Claro, cuando vayamos a Chile les enseñaremos todo.

Nansana Dancing Kids mezcla danza, solidaridad y sueños de futuro. El grupo nace al alero de la Nansana Kids Foundation para reunir a niños huérfanos o en situación vulnerable y darles un espacio para crecer a través del arte.

Puedes donar y ver sus bailes en su cuenta de Instagram.