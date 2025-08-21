Cómo Corea del Sur planea desnuclearizar al régimen de Kim Jong-un: el plan presentado por su presidente

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, anunció este jueves un plan consistente en tres fases para desnuclearizar de manera completa a Corea del Norte, para acabar así de manera definitiva con la creciente tensión que han mantenido los dos países. Una medida que ha causado polémica luego de las recientes críticas hechas por el régimen de Kim Jong-un en su contra.

El mandatario, que ha explicado que el objetivo final es desnuclearizar toda la península de Corea, tanto al norte como al sur, indicó que la primera etapa consistirá en congelar el programa nuclear y de misiles de Pyongyang, una iniciativa que será seguida de una segunda fase en la que tratará de reducir el arsenal del país vecino. “El paso tres es la desnuclearización“, aseguró en diálogo con el diario japonés Yomiuri.

Para conseguir los objetivos, Lee apostó por mantener una “coordinación con Estados Unidos” y desarrollar el “diálogo intercoreano“, sin explicitar de manera concreta como se conseguirán los resultados. “Hay que establecer condiciones para lograr nuestros objetivos“, añadió sobre las medidas necesarias.

Siendo la primera vez que el mandatario surcoreano anuncia un plan de esta naturaleza, los antecedentes recientes no son propicios. Pyongyang había criticado hace algunos días la “hipocresía” de Seúl a la hora de proponer un acercamiento y una mejora de las relaciones entre las partes. El aceleramiento del programa nuclear norcoreano se dio en 2019, tras el colapso del diálogo entre el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un.

Las expectativas de un entendimiento se frustraron rápidamente por la falta de coincidencia sobre lo que Corea del Norte estaría dispuesto a ceder a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Con ello, Kim declaró que su país no renunciaría a su arsenal y que considera “irreversible” su estatus nuclear.

En tanto, el surcoreano Lee tiene previsto visitar Japón próximamente, desde donde se desplazará posteriormente hasta Washington para reunirse con el presidente Trump, cita que tiene fecha para el próximo 25 de agosto.