Rusia y Ucrania concretaron nuevo intercambio de prisioneros de guerra

Los gobiernos de Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra de cada lado, luego de una mediación a cargo de los Emiratos Árabes Unidos.

Así lo confirmaron este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quienes revelaron que cada bando entregó un total de 146 prisioneros.

“El 24 de agosto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev fueron devueltos 146 militares rusos”, detalló el Ministerio ruso de Defensa a través de un comunicado.

Algunos de los prisioneros de guerra devueltos por Rusia y Ucrania son civiles

Por su parte, el presidente ucraniano usó sus redes sociales para manifestar que entre los liberados hay prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Guardias de Fronteras del Estado y de la Guardia Nacional, además de civiles.

“Traemos a casa al periodista Dmitro Jiliuk, que fue secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022. Por fin está en casa, en Ucrania”, detalló Zelensky.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso precisó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región de Kursk, “detenidos ilegalmente” por Kiev.

Gracias a las conversaciones llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado, Rusia y Ucrania han concretado varios intercambios de prisioneros de guerra y cuerpos de soldados caídos en combate.