VIDEO – Así fue el ataque de EEUU a embarcación “narcoterrorista” del Tren de Aragua

Trump detalló que el ataque a la embarcación “ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó su red Truth Social para divulgar el ataque del Ejército norteamericano a la que denominó como una embarcación “narcoterrorista” procedente de Venezuela.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario estadounidense, el registro audiovisual corresponde al momento en que la embarcación estalló en aguas del Caribe, lo que habría dejado un saldo de 11 muertos.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TDA), identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump en su red social.

Luego recalcó que “la TDA es una organización terrorista extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental“.

Detalló que “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate“.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos“, advirtió a continuación.

Marco Rubio confirmó ataque a embarcación “narcoterrorista” de Venezuela

Previamente, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había confirmado el “ataque letal contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela“.

“Vamos a combatir a los carteles de la droga que están inundando las calles de Estados Unidos y matando a estadounidenses“, recalcó Rubio.

Posteriormente, la red social X compartió el video que Donald Trump difundió sobre el ataque a la embarcación.