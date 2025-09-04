Donald Trump vs Harvard: juez federal dictamina que la cancelación de fondos es ilegal

El dictamen consigna que el mandatario “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico” contra la casa de estudios.

Un juez federal de Boston ordenó al Gobierno de Donald Trump revertir los recortes de más de US$2.600 millones en fondos de investigación para la Universidad de Harvard, asegurando que había violado la ley en nombre de la erradicación del antisemitismo.

La magistrada Allison D. Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, dictaminó que los recortes equivalían a una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las demandas de la administración Trump a alteraciones en su gobernanza y políticas universitarias respecto a la protección de estudiantes judíos en sus campus.

“Una revisión del expediente administrativo dificulta concluir algo distinto a que (el gobierno de Trump) utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país“, indicó la juez sobre el caso Harvard, añadiendo que “el país debe combatir el antisemitismo, pero también debe proteger el derecho a la libertad de expresión”.

De acuerdo al The New York Times, el conflicto entre el centro de estudios y el Ejecutivo se centró en la financiación de su investigación. En ese sentido, la universidad alegó que el gobierno del presidente republicano había vulnerado su derecho a la Primera Enmienda y al debido actuar al intentar eliminarlo.

De tal forma, el fallo revierte una serie de congelaciones de fondos que luego se convirtieron en recortes totales a medida que la administración Trump intensificaba su conflicto con la universidad más rica del país. Incluso, la administración también intentó impedir que la institución recibiera estudiantes extranjeros y la amenazó con revocar su exención de impuestos.

Si bien el rechazo provisorio de la jueza Burroughs no es la última palabra sobre el asunto en materia judicial, se convierte en un duro golpe a la campaña de Trump para rehacer la educación superior de élite de Estados Unidos por la fuerza.