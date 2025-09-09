Publicada por el Congreso: carta de Trump a Epstein que había desmentido el mandatario salió a la luz

El mandatario había negado la existencia de la misiva, llegando incluso a demandar al diario que la publicó por primera vez.

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos hicieron pública una carta de cumpleaños que Donald Trump supuestamente escribió para el delincuente sexual Jeffrey Epstein hace más de 20 años. La autenticidad de la misiva, sin embargo, fue rápidamente negada por la Casa Blanca, tal como lo había hecho el mandatario en oportunidades anteriores.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron la carta después de que el Congreso recibiera el “libro de cumpleaños” de 2003 de los abogados de Epstein. Además, está fechada tres años antes de que se hicieran públicas las acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein en 2006.

La carta de cumpleaños contiene el texto de un supuesto diálogo entre Trump y Epstein, en el que el líder republicano lo llama “amigo” y dice: “Que cada día sea otro secreto maravilloso“. El texto aparece dentro de un boceto rudimentario de la silueta de una mujer aparentemente desnuda.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, criticó la publicación que había dado a conocer inicialmente el Wall Street Journal, asegurando que la firma en la misiva no era la de Trump. De la misma manera, aludió a la demanda del mandatario por 10.000 millones de dólares contra la empresa matriz del medio, alegando difamaciones, daño financiero y de reputación.

Si bien no se puede comprobar la legitimidad de la carta, hay dos factores que podrían legitimarla. El primero es quienes las entregaron, los herederos de Epstein, lo que significa que aparentemente había estado en su posesión. En segundo lugar, presenta una firma de “Donald”, la que pareciera coincidir con documentos contemporáneos que circulan en línea de la época.

El libro, entregado al magnate neoyorquino como regalo por su 50° cumpleaños, se encuentra lleno de fotografías de malos cortes de pelo, mujeres y hombres —Epstein incluido— en trajes de baños ajustados y recuerdos de amigos de la infancia, ex novias y personas que lo conocieron después de hacerse millonario.

Lee la transcripción de la carta de Trump a Epstein

“Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Donald (Trump): Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey (Epstein): Yo tampoco, ya que también sé lo que es. Donald: Tenemos algunas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey: Sí, ahora que lo pienso, sí. Donald: Los enigmas no envejecen, ¿lo has notado? Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso”.