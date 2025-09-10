Quiénes son los rugbistas argentinos acusados de abuso sexual contra dos chilenas: solicitaron su extradición

Los deportistas fueron detenidos el miércoles pasado en Mendoza por la Policía Federal cuando salían de un gimnasio.

La justicia chilena solicitó en las últimas horas la extradición de los rugbistas argentinos Enzo Falaschi y Matías Morales, ambos acusados de abuso sexual con acceso carnal por dos mujeres en Santiago.

Los deportistas fueron detenidos el miércoles pasado en Mendoza por la Policía Federal cuando salían de un gimnasio, que a su vez actuó a instancias del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El incidente ocurrió en agosto de 2024, cuando los jugadores se desempeñaban en la primera división nacional en el club Stade Français. Falaschi y Morales salieron a bailar a un local junto a otros compañeros y algunas jugadoras de hockey. A la salida, tres rugbistas, incluidos los dos mencionados, se dirigieron a un departamento en la comuna de Vitacura junto a dos de las atletas. Allí, las víctimas denunciaron que fueron abusadas sexualmente.

Falaschi se desempeña como agente inmobiliario en una empresa, mientras que Morales se recibió del profesorado de Educación Física y tiene un emprendimiento de entrenamientos personalizados. Los dos acusados se encuentran alojados en la Unidad de Detención Judicial N°32 en Mendoza, aunque está previsto que sean trasladados a la cárcel federal de Cacheuta.

Ambos rugbistas argentinos enfrentan diferentes situaciones. En la investigación, una de las víctimas denunció específicamente al agente inmobiliario, mientras que la otra acusó a Morales y una tercera persona.

La abogada de Falaschi, Anahí Venier, rechazó formalmente el pedido de extradición, argumentando que su cliente desconocía completamente que existiera una causa penal abierta en Chile. Además, destacó que no se les envió el expediente completo, lo que impide conocer en profundidad las acusaciones en su contra.

Asimismo, la defensora expresó preocupación por la seguridad del rugbista en caso de que el proceso se lleve a cabo en nuestro país.

Falaschi ya había sido investigado en 2016 por una denuncia de violencia sexual en Mendoza. En aquel entonces, cinco rugbistas fueron imputados por un presunto ataque grupal durante una fiesta en Chacras de Coria, al norte de la provincia de Mendoza. No obstante, en 2018, fue sobreseído junto a otro acusado por falta de pruebas.