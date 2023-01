Fiscalía argentina pide perpetua para los rugbistas acusados de matar a Fernando Báez

26 de Enero de 2023

Según reveló el juicio, los individuos se alentaban unos a otros, mientras golpeaban la cabeza y el cuerpo de la víctima en el suelo.

A tres años del homicidio de Fernando Báez Soza afuera de una discoteca en Argentina, la fiscalía pidió cadena perpetua para los ocho rugbistas acusados.

Tras la declaración más de cien testigos, los fiscales y los abogados de la familia de la víctima solicitaron al Tribunales de Dolores, la pena de cadena perpetua para los ocho acusados.

“Solicito sean condenados a prisión perpetua como coautores por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado”, dijo el fiscal Juan Manuel Dávila, en su alegato final.

“Hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza”, señaló por su parte el fiscal Gustavo García.

En tanto, Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez, indicó que “los acusados actuaron como un bloque, como una unidad. Cada acusado aportó su colaboración, golpeó y por momentos era parte de ese cerco humano infranqueable“.

Abogado defensor pidió absolver a los acusados

Por su parte, el abogado de los ocho rugbistas, Hugo Tomei, pidió la absolución de todos los acusados.

“Pido la absolución porque el hecho no está probado”, comenzó diciendo el abogado. “La acusación no es la original. No estamos hablando del mismo hecho. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de lo que se alegó”, agregó.

Tras ello, Tomei entregó la versión de la defensa sobre cómo fueron los hechos, rebatiendo testigos, la autopsia, a la fiscalía y la querella.

Acusados pidieron perdón

El primero en tomar la palabra fue Lucas Pertossi: “Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido; nunca tuve intención de matar ni de participar de un asesinato”, agregó.

Luego fue el turno de Enzo Comelli: “Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando, y también a mi familia, y a todas las personas que fueron afectadas. Falleció una persona de mi misma edad, que tenía toda la vida por delante”.

En tanto, Máximo Thomsen, dijo entre lágrimas: “Quería pedir disculpas a la familia. Jamás pensé que algo así podría llegar a pasar. A veces las disculpas no alcanzan, ojalá pudieramos volver el tiempo atrás, pero no lo podemos hacer”.

Ayton Viollaz manifestó que “jamás pensé que podía pasar algo así. Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que podía pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Que Dios los bendiga“.

La madrugada del homicidio

El asesinato de Fernando Báez ocurrió el 18 de enero de 2020, cerca de las cuatro de la madrugada, mientras el joven compartía con sus amigos en el local nocturno bonaerense.

Según el relato de testigos, Fernando Báez fue atacado por la espalda por los acusados para luego ser golpeado entre los ocho rugbistas.

La presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores fijó la fecha de lectura del veredicto para el próximo 6 de febrero a las 13:00 horas.