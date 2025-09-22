Tras última victoria legal: los avances en caso de Luigi Mangione y el estado de la petición de pena de muerte

El proceso judicial por el caso del asesinato de Luigi Mangione al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, vive momentos clave. Recién salidos de un triunfo legal que eliminó los cargos de terrorista en el caso de cargos estatales, los abogados de Mangione buscan ahora impedir que los fiscales federales busquen la pena de muerte en su contra.

Los defensores apuntan a que las autoridades estadounidenses han convertido el arresto del hombre de 27 años en un espectáculo de “película de Marvel” y declarar públicamente su deseo de verlo ejecutado, recordando la acusación en abril realizada por la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, quien dijo que la pena capital estaba justificada por ser un “asesinato premeditado y a sangre fría“.

Asimismo, los abogados indican que el anuncio de Bondi —el cual fue acompañado por publicaciones en Instagram y una aparición televisión— mostró que la decisión fue “basada en política, no en mérito“, contaminando, a su juicio, el proceso del jurado investigador que resultó en su acusación unas semanas después.

A estos dichos se sumaron presiones del mandatario estadounidense Donald Trump, las cuales argumentaron que “han violado los derechos constitucionales y legales del Sr. Mangione y han perjudicado fatalmente este caso de pena de muerte“.

Trump, que supervisó una racha sin precedentes de 13 ejecuciones al finalizar su primer mandato, opinó el jueves sobre el proceso judicial de Mangione a pesar de las normas que prohíben cualquier publicidad previa al juicio que pueda interferir con el derecho del acusado a un juicio justo. “Piensen en Mangione. Le disparó a alguien por la espalda, tan claro como tú me estás mirando o yo te estoy mirando. Disparó… parecía un asesino puro“, indicó Trump en diálogo con Fox News.

De tal manera, el equipo de defensa de Mangione, dirigido por la ex fiscal de Manhattan Karen Friedman Agnifilo, imploró a la jueza de distrito de Estados Unidos, Margaret Garnett, que “corrija los errores cometidos por el gobierno y evite que este caso prosiga como una acusación de pena de muerte“.