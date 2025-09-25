Los peligros de las dos toneladas de uranio que tendría Corea del Norte: podría crear 100 armas nucleares

Una movida jornada tuvo la península de Corea luego de que el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, denunciara que Corea del Norte podría poseer hasta dos toneladas de uranio altamente enriquecido. En caso de confirmarse la cifra, se trataría de un duro golpe el proceso de desnuclearización pretendido por Estados Unidos y Seúl.

De acuerdo el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, desde hace un tiempo saben que el Norte dispone de una cantidad “significativa” de uranio altamente enriquecido, el material clave para producir cabezas nucleares. La cantidad denunciada se traduce en la posibilidad de fabricar un centenar de armas nucleares.

Un arma nuclear requiere aproximadamente 20 kilos de uranio enriquecido, por lo que los 2.000 kilos que detalló Chung se traducen en hasta 100 dispositivos. “Detener el desarrollo nuclear de Corea del Norte es un asunto urgente”, subrayó el ministro surcoreano, apuntando a que, tras los frustrados esfuerzos con sanciones, la única solución reside en una cumbre entre Pyongyang y Washington.

Kim Jong Un aseguró durante esta semana que estaría dispuesto a reanudar conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, siempre y cuando pueda conservar su arsenal nuclear. Bajo ese marco, un posible encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano podría darse durante la cumbre del APEC en Corea del Sur, a finales de octubre.

Corea del Norte, que llevó a cabo su primera prueba nuclear en 2006 y la más reciente en 2017, permanece sometida a estrictas sanciones impuestas por la ONU debido a sus programas armamentísticos prohibidos. Hasta septiembre del año pasado, el régimen no había revelado públicamente información sobre su planta de enriquecimiento de uranio.

De acuerdo con la agencia de inteligencia surcoreana, se cree que el país opera varias instalaciones de enriquecimiento, entre ellas una ubicada en el complejo nuclear de Yongbyon. Aunque Pyongyang supuestamente desmanteló ese sitio como parte de negociaciones previas, lo habría reactivado en 2021.