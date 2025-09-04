El insólito operativo de Kim Jong-un en visita a China: limpieza de huellas y recolección de restos biológicos

Limpieza por parte de funcionarios o un baño portátil son las medidas que adopta el régimen para no filtrar el estado de salud de Kim.

El líder norcoreano Kim Jong-un volvió a mostrar el extremo nivel de precaución que mantiene su régimen en torno a su seguridad y salud, durante su reciente visita a China con motivo del desfile militar por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un operativo que ha repetido en ocasiones anteriores y da cuenta de cómo se cuida ante el ojo público.

Tras la reunión entre Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin, el personal norcoreano fue grabado retirando cuidadosamente los objetos que el líder utilizó. “Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim“, relató el periodista ruso Alexander Yunashev a través de su canal de Telegram.

Tomaron el vaso del cual bebió el dictador y limpiaron completamente la silla en la que había estado sentado.

En las imágenes compartidas por Yunashev, se puede ver cómo una asistente retira el vaso del que Kim bebió, mientras otro miembro del equipo limpia minuciosamente el respaldo, los reposabrazos de la silla y la mesa donde estuvo colocado el recipiente.

Este tipo de medidas no son nuevas. Según reveló el diario japonés Nikkei, citando fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas, Kim en su visita a China viajó en su tren blindado Taeyangho, el cual cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran dar indicios sobre su estado de salud.

“La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento“, explicó un funcionario de inteligencia surcoreano a Nikkei.

Este tipo de prácticas han sido observadas en viajes anteriores. Durante la cumbre intercoreana de 2018 y el encuentro con Donald Trump en Singapur, Kim llevó su propio baño portátil.

En 2019, camino a Hanói para otra cumbre con EE.UU., el dictador fue captado fumando afuera de su tren, mientras su hermana, Kim Yo-jong, recogía cuidadosamente las colillas, presumiblemente para evitar que quedaran restos de ADN.