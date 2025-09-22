La condición de Kim Jong-un para reanudar conversaciones diplomáticas con Estados Unidos

El líder norcoreano, Kim Jong-un, indicó que no ve obstáculos para reanudar conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, siempre y cuando Washington abandone su insistencia en la desnuclearización de Corea del Norte.

Según el dictador, su país nunca renunciará a su arsenal nuclear para eludir las sanciones internacionales.

En un discurso pronunciado durante la Asamblea Popular Suprema, celebrada el pasado fin de semana, el líder norcoreano manifestó: “Personalmente, tengo buenos recuerdos del presidente estadounidense, (Donald) Trump“, según reportó la agencia oficial KCNA.

Kim agregó que, si Estados Unidos dejara de lado su “absurda obsesión” por la desnuclearización y aceptara la realidad, no tendría razones para negarse a llevar a cabo conversaciones.

“Si desean una coexistencia pacífica genuina, no hay razón para que no nos sentemos a negociar“, sostuvo, según recogió la agencia de noticias Reuters. Además, enfatizó que no se sentará a negociar con “enemigos” a cambio de un alivio en las sanciones.

Esta fue la primera vez que Kim se pronunció públicamente sobre Trump desde que este asumió nuevamente la presidencia en enero de este año. Durante su primer mandato, ambos líderes se reunieron en tres cumbres de alto nivel, aunque no lograron resultados concretos, principalmente debido a las diferencias sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

El comentario de Kim llega en un momento clave, con una nueva oportunidad para reavivar el diálogo. El presidente estadounidense tiene previsto viajar a Corea del Sur a finales de octubre para participar en la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC).

A su vez, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien asumió el cargo en junio, ha manifestado su interés en reanudar las conversaciones de paz con el Norte. En agosto, Lee propuso a Trump reabrir las negociaciones.El contexto internacional actual es muy diferente al de los primeros años de la administración de Trump. Tras el cierre de fronteras durante la pandemia, Corea del Norte comenzó a abrirse al mundo el año pasado, firmando un acuerdo de asociación con Rusia, que incluye un tratado de defensa mutua. Este nuevo enfoque podría influir en las dinámicas de diálogo con la comunidad internacional.