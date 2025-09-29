Unión Europea reactiva sanciones nucleares contra Irán tras 10 años: siguió snapback de la ONU

El paquete afecta a sectores del comercio, las finanzas y el transporte, con el JCPOA como referencia.

La Unión Europea anunció esta jornada que decidió volver a imponer sanciones relacionadas con las actividades de proliferación nuclear de Irán que habían sido suspendidas con la entrada en vigor de un acuerdo nuclear en 2015.

“Hoy, la UE restableció las sanciones contra Irán en respuesta a su continuado incumplimiento del acuerdo nuclear. La puerta para las negociaciones diplomáticas permanece abierta“, indicó un comunicado de la presidencia de la UE.

La reintroducción de las sanciones de la ONU fue activada por la puesta en marcha del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) promovido por Francia, Alemania y el Reino Unido debido al incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones en virtud del acuerdo. El trío europeo acusó a Irán de violar sus compromisos sobre el programa nuclear, poniendo en marcha el proceso de snapback.

La UE señaló que las medidas afectaban a los sectores del comercio, las finanzas y el transporte, y reactivaban prohibiciones que habían sido levantadas tras el acuerdo pactado una década atrás.

Las medidas incluían la inmovilización de activos de personas y entidades iraníes, incluido el Banco Central de Irán y los principales bancos comerciales; prohibiciones de viaje para personas vinculadas al programa nuclear; y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de los incluidos en la lista.

También fueron prohibidas de las transferencias de artículos, equipos o tecnología que pudieran utilizarse en programas de enriquecimiento nuclear y balísticos.

El JCPOA como hoja de ruta para las sanciones contra Irán

Funcionarios de la UE vincularon su decisión al mecanismo de resolución de disputas del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), que reactivó disposiciones previas suspendidas por el acuerdo. La activación siguió a prolongados esfuerzos diplomáticos y fue adoptada en rechazo de la falta de cooperación de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El JCPOA se firmó el 14 de julio de 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania, con el apoyo de la Unión Europea.

El objetivo del JCPOA era garantizar que el programa nuclear de Irán se utilizara exclusivamente con fines pacíficos y civiles. Tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del JCPOA en 2018, Irán aumentó progresivamente su capacidad de enriquecimiento. Actualmente, posee alrededor de 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

Irán negó buscar armas nucleares y se comprometió a permanecer en el acuerdo, aunque el Parlamento iraní anunció la decisión de prepararse para una retirada si se reimponían las sanciones de la ONU. Asimismo, Teherán también afirmó que, tras la retirada de Estados Unidos, los países de Europa no cumplieron sus obligaciones y, por lo tanto, perdieron su condición de participantes en el acuerdo.

Funcionarios iraníes advirtieron que el proceso desencadenado por las potencias europeas sería recibido con una dura respuesta y alertaron de graves consecuencias para los países occidentales.