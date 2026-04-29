Informe revela grave emergencia habitacional que afecta a miles de hogares en el país

El estudio de TECHO-Chile expone una realidad marcada por la precariedad y profundas desigualdades en el acceso a la vivienda.

AGENCIA UNO/ ARCHIVO.

Más de 1,3 millones de hogares en Chile viven actualmente en condiciones de precariedad, en medio de una emergencia habitacional, según reveló el Índice de Pobreza Habitacional (IPH) elaborado por TECHO-Chile a partir de datos del Censo 2024.

Más de 1,3 millones de hogares en Chile viven actualmente en condiciones de precariedad, en medio de una “emergencia habitacional”, según reveló el Índice de Pobreza Habitacional (IPH) elaborado por TECHO-Chile a partir de datos del Censo 2024.

La cifra representa el 20,9% del total nacional, es decir, uno de cada cinco hogares enfrenta al menos una carencia relevante.

El estudio propone una nueva forma de medir el problema e incorpora una metodología multidimensional que considera tres factores clave que es el déficit habitacional, acceso a servicios básicos y seguridad en la tenencia.

“Este índice propone ampliar la mirada; en Chile la precariedad no es solo falta de vivienda, es vivir sin agua, en hacinamiento o sin certeza sobre el lugar que se habita”, explicó el director ejecutivo de TECHO-Chile, Gonzalo Rodríguez.

El informe también evidencia importantes brechas territoriales. La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de hogares afectados, con más de 412 mil casos, lo que equivale al 30,4% del total del país. Sin embargo, los niveles más críticos de precariedad se registran en el norte.

En regiones como Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta se observan los indicadores más altos, asociados principalmente a problemas de tenencia irregular. En tanto, en el sur predominan las dificultades de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento.

“No se trata de una sola carencia, sino de una combinación de factores que afectan de manera distinta a cada territorio, lo que exige políticas públicas más integrales y adaptadas a esas realidades”, enfatizó Rodríguez, advirtiendo que el fenómeno configura una verdadera “emergencia habitacional” en el país.