“Estado en quiebra”: Contraloría ordena sumario a Secretaría General de Gobierno por polémica publicación

Sobre el uso de la frase “Estado en quiebra”, el organismo dirigido por Dorothy Pérez puntualizó que la Segegob “no pudo sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación”.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República determinó que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de la ministra Mara Sedini, concrete un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas por una serie de publicaciones en redes sociales oficiales del Gobierno, que daban cuenta de un “Estado en quiebra”.

Contraloría sostuvo que si bien la cartera liderada por Sedini puede informar por redes sociales y usar términos cotidianos para una mayor comprensión de la ciudadanía, debe ceñirse “a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.

Sobre el uso de la frase “Estado en quiebra”, el organismo dirigido por Dorothy Pérez puntualizó que la Segegob “no pudo sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

En esta línea, el propio ministerio reconoció que “las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado”.

Ante ello, se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.